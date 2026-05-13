Рішення щодо обрання запобіжного заходу Єрмаку буде оголошено в четвер о 9:00 – ВАКС

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) оголосить рішення щодо клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) про обрання запобіжного заходу екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку в четвер, 14 травня, о 9:00, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Вищому антикорупційному суді.

"Рішення буде оголошено завтра о 9:00", – сказали в суді.

Раніше суддя, видаляючись до нарадчої кімнати після заслуховування сторін, не уточнив час оголошення рішення.