РФ атакою проти України намагається зіпсувати загальний політичний фон під час візиту Трампа до Китаю – Зеленський

Одна з наймасованіших російських атак проти України відбувається під час візиту президента США Дональда Трампа до Китаю, своєю атакою Росія намагається зіпсувати загальний політичний фон і привернути увагу до свого зла, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Точно не можна назвати випадковістю одну з найдовших масованих російських атак проти України якраз у той час, коли президент Сполучених Штатів прибув з візитом у Китай – з візитом, від якого багато очікують. У цей непростий геополітичний момент Росія явно намагається зіпсувати загальний політичний фон і привернути увагу до свого зла – намагається за рахунок українських життів та української інфраструктури", – написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Раніше президент заявив, що Україна розраховує, що питання закінчення війни РФ проти України буде порушено під час візиту президента США Дональда Трампа до Китаю.