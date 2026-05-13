Учасники коаліції за повернення українських дітей наполягають, що повернення є невід'ємною складовою миру в Україні

Учасники Міжнародної коаліції за повернення українських дітей наголосили, що повернення викрадених Росією українських дітей є водночас гуманітарним імперативом і невід’ємною складовою справедливого та сталого миру в Україні. Про це йдеться в підсумковому документі співголів коаліції, оприлюдненому Міністерством закордонних справ України.

"Спираючись на попередньо проведену роботу, учасники зустрічі наголосили на необхідності захисту цих дітей, забезпечення їхніх основоположних прав, а також висловили чітке переконання у тому, що юридичне зобов’язання Росії їх повернути повинно залишатись невід’ємним елементом будь-яких мирних переговорів, у відповідності до норм міжнародного гуманітарного права та права захисту прав людини", – йдеться у документі.

Наголошується, що зустріч високого рівня сприяла тому, щоб ця тема й надалі залишалася серед ключових питань політичного порядку денного, а також дала змогу поінформувати учасників про досягнутий прогрес за шістьма основними напрямами: розширення пошуку та перевірки даних, масштабування організованого повернення, посилення дипломатичного напряму, зміцнення системи реінтеграції та реабілітації після повернення, забезпечення притягнення до відповідальності та координація санкційних режимів.

"Керуючись нормами міжнародного гуманітарного права та Конвенції ООН про права дитини, учасники підтвердили свою непохитну відданість захисту дітей, які постраждали від агресивної війни Росії проти України. Учасники наголосили, що незаконна депортація і примусове переміщення дітей становлять грубе порушення міжнародного гуманітарного права та серйозне порушення прав людини. Вони підкреслили, що ця практика є частиною ширшої моделі системних порушень, що вчиняються Росією на тимчасово окупованих територіях України, зокрема шляхом стирання української ідентичності, позбавлення доступу до освіти українською мовою, індоктринації, включно з мілітаризацією дітей, а також розлучення дітей із родинами. Такі невиправдані дії можуть кваліфікуватись як воєнні злочини", – зазначається в документі.

Учасники коаліції також із занепокоєнням відзначили, що тисячі українських дітей досі залишаються в Росії та на тимчасово окупованих територіях, примусово розлучені зі своїми близькими та громадами.

Учасники обговорили необхідність притягнення Росії до відповідальності за тяжкі злочини, що полягають у депортації, примусовому переміщенні, індоктринації та мілітаризації українських дітей, з особливим наголосом на комплексному підході до її забезпечення, та підкреслили, що для тиску на Росію мають бути використані всі наявні інструменти й механізми, включно з подальшим застосуванням санкцій проти осіб та організацій, відповідальних за ці злочини, з метою забезпечення негайного, безпечного й безумовного повернення всіх незаконно депортованих і примусово переміщених Російською Федерацією українських дітей.

"Під час зустрічі співголови оголосили про нові форми підтримки. Європейський Союз оголосив про виділення майже 50 мільйонів євро на зміцнення системи захисту дітей в Україні, щоб кожна повернена дитина мала доступ до своєчасних, орієнтованих на дитину та заснованих на підтримці громади послуг. Ця підтримка також сприятиме посиленню ініціатив у сфері дошкільної освіти та забезпеченню для постраждалих дітей і родин доступу до правосуддя, орієнтованого на потреби дітей. Крім того, фінансування допоможе зміцнити цифрові спроможності України, зокрема системи, які дають громадянам змогу подавати заяви про компенсацію, у тому числі від імені незаконно депортованих і примусово переміщених дітей", – відзначається в документі.

Крім того, Канада оголосила про нову підтримку України, зокрема 3,4 мільйона канадських доларів для Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні. міністерка Ананд також підписала Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України, завдяки чому Канада стала першою державою поза межами Європи, яка приєдналася до цього договору. Міністр закордонних справ Канади Аніта Ананд анонсувала конференцію, що відбудеться 28-29 вересня 2026 року в Торонто за спільного головування Канади, України та Норвегії й буде зосереджена на питаннях повернення та реінтеграції українських дітей, незаконно утримуваних цивільних осіб і військовополонених.

Також було вжито скоординовані дії щодо запровадження санкцій. ЄС оголосив про запровадження обмежувальних заходів проти додаткових 23 фізичних і юридичних осіб, відповідальних за системну депортацію, примусове переміщення, примусову асиміляцію українських неповнолітніх Російською Федерацією, включно з їхньою індоктринацією, мілітаризованою освітою та незаконним усиновленням.

Канада оголосила про ухвалення нових санкцій проти 23 осіб і 5 організацій, причетних до порушень щодо українських дітей. Ці заходи доповнюють санкції, які Канада вже запровадила проти фізичних та юридичних осіб, відповідальних за незаконну депортацію, примусове переміщення, індоктринацію та мілітаризацію українських дітей або причетних до них.

Учасники відзначили ухвалення 3 грудня 2025 року резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Повернення українських дітей" (ES-11/9), яка, серед іншого, просить Генерального секретаря використати свої добрі послуги для сприяння поверненню українських дітей і визнає роль Міжнародної коаліції за повернення українських дітей у просуванні цих зусиль.

На завершення учасники відзначили, що зустріч стала важливою нагодою для обміну думками та представлення нових форм підтримки, пристосованих до актуальних потреб України. Вони наголосили на необхідності й надалі підтримувати міжнародну увагу до цього питання та перетворювати взяті зобов’язання на реальну допомогу. Учасники також підкреслили важливість того, щоб зацікавлені держави й організації розглянули можливість долучення до Коаліції як члени або спостерігачі чи підтримали ці зусилля в інших формах відповідно до їхніх мандатів і спроможностей.

Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей було започатковано в Києві у лютому 2024 року Україною та Канадою. ЄС став її членом у вересні 2025 року.

У щорічній промові про стан Європейського Союзу 2025 року Президентка Урсула фон дер Ляєн оголосила, що ЄС проведе окремий захід Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. У своїй заяві від 23 листопада 2025 року вона підтвердила, що цей захід буде спільно організований з Україною та Канадою.

Зустрічі високого рівня передували ознайомчий візит послів та День громадянського суспільства й експертів, що відбулися в Києві відповідно 28 і 30 квітня.

Під час ознайомчого візиту посли мали змогу відвідати кілька відповідних об’єктів, зокрема реабілітаційний центр для дітей, а також зустрітися з прийомними батьками, щоб дізнатися про прогрес, виклики та перспективи імплементації реформи Better Care, а також про її зв’язок із порядком денним повернення та реінтеграції в Україні.

День громадянського суспільства й експертів об’єднав представників громадянського суспільства та експертної спільноти для вироблення практичних рекомендацій напередодні зустрічі високого рівня.