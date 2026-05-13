Єрмаку інкримінується не набуття майна, а будівництво за злочинні кошти, – прокурор в суді

Екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку інкримінується не набуття права власності на будинок в "Династії", а будівництво за злочинні кошти, наголошує прокурор в суді.

"Єрмаку Андрію Борисовичу інкримінується не набуття майна будинків, а будівництво за злочинні кошти. А саме – використання, їх перетворення в майбутні об’єкти нерухомості і приховування джерел походження", – сказала представник обвинувачення в судовому засіданні Вищого антикорупційного суду (ВАКС) в середу, апелюючи до позиції захисту Єрмака.

За її словами, одним з джерел походження – 97% коштів – "була "пральня", підконтрольна Міндічу та Цукерману".

Прокурор зазначила, що є конкретні суми коштів, які виділялися, конкретні дати виділення коштів на резиденцію 2, яка, за версію слідства, визначалася за Єрмаком.