Інтерфакс-Україна
Події
17:40 13.05.2026

Єрмаку інкримінується не набуття майна, а будівництво за злочинні кошти, – прокурор в суді

1 хв читати

Екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку інкримінується не набуття права власності на будинок в "Династії", а будівництво за злочинні кошти, наголошує прокурор в суді.

"Єрмаку Андрію Борисовичу інкримінується не набуття майна будинків, а будівництво за злочинні кошти. А саме – використання, їх перетворення в майбутні об’єкти нерухомості і приховування джерел походження", – сказала представник обвинувачення в судовому засіданні Вищого антикорупційного суду (ВАКС) в середу, апелюючи до позиції захисту Єрмака.

За її словами, одним з джерел походження – 97% коштів – "була "пральня", підконтрольна Міндічу та Цукерману".

Прокурор зазначила, що є конкретні суми коштів, які виділялися, конкретні дати виділення коштів на резиденцію 2, яка, за версію слідства, визначалася за Єрмаком.

Теги: #єрмак #династія #прокурор

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:57 13.05.2026
Єрмак про повагу до антикорупційних органів: Безумовно, вона в мене є, як і до всіх державних органів

Єрмак про повагу до антикорупційних органів: Безумовно, вона в мене є, як і до всіх державних органів

16:45 13.05.2026
Єрмак про можливість потрапити до СІЗО: Я про це не думаю

Єрмак про можливість потрапити до СІЗО: Я про це не думаю

16:39 13.05.2026
Адвокат Єрмака – журналістам: Маємо надію на законне рішення, немає підстав для тримання під вартою

Адвокат Єрмака – журналістам: Маємо надію на законне рішення, немає підстав для тримання під вартою

16:26 13.05.2026
Єрмак – журналістам в суді: У мене немає такої суми для застави, є тільки те, що в декларації

Єрмак – журналістам в суді: У мене немає такої суми для застави, є тільки те, що в декларації

15:34 13.05.2026
Захист в суді щодо позиції обвинувачення: Доказами є дії, а не плітки, до чого тут Єрмак?

Захист в суді щодо позиції обвинувачення: Доказами є дії, а не плітки, до чого тут Єрмак?

15:02 13.05.2026
Адвокат Єрмака: Підозра не обґрунтована, тримання під вартою не аргументоване

Адвокат Єрмака: Підозра не обґрунтована, тримання під вартою не аргументоване

14:09 13.05.2026
Після відбою тривоги засідання з обрання запобіжного заходу Єрмаку продовжилося

Після відбою тривоги засідання з обрання запобіжного заходу Єрмаку продовжилося

13:49 13.05.2026
Закрита частина засідання по обранню запобіжного заходу Єрмаку завершилася, після відбою буде відкрита

Закрита частина засідання по обранню запобіжного заходу Єрмаку завершилася, після відбою буде відкрита

12:34 13.05.2026
Єрмак прибув до ВАКС, засідання почалося після відбою повітряної тривоги

Єрмак прибув до ВАКС, засідання почалося після відбою повітряної тривоги

21:33 12.05.2026
Єрмак заявив про тиск на правоохоронців для висунення йому підозри

Єрмак заявив про тиск на правоохоронців для висунення йому підозри

ВАЖЛИВЕ

Жінка загинула, ще одну поранено через удар БпЛА на Херсонщині – ОВА

Єрмак про можливість потрапити до СІЗО: Я про це не думаю

Єрмак – журналістам в суді: У мене немає такої суми для застави, є тільки те, що в декларації

Липень має довести, що НАТО сильне та не розвалиться, – Зеленський

Україна розраховує, що Трамп у КНР порушить питання закінчення війни РФ проти України, – Зеленський

ОСТАННЄ

Єрмак в суді заперечив усі звинувачення на свою адресу: Нічого не купував, не орендував, не сплачував нікому жодних грошей ні за що

В Івано-Франківську БпЛА окупантів влучив у житловий будинок – мер

У Жовкві є влучання в об'єкт критичної інфраструктури, місто без світла – мер

ЮНІСЕФ спрямував 50 млн грн допомоги дітям з інвалідністю з 9 прифронтових областей України

Качка: Сподіваємося відкрити перший переговорний кластер 26 травня, але якщо це станеться 16 червня – невелика проблема

Жінка загинула, ще одну поранено через удар БпЛА на Херсонщині – ОВА

Качка вважає, що через рік дискусія перейде від Дорожньої карти з питань верховенства права до IBAR для вступу в ЄС

У Смілі внаслідок атаки ударними БпЛА пошкоджено цивільні об'єкти, троє осіб травмовано

У Бордо утримують на борту круїзного судна 1,7 тис. пасажирів і членів екіпажу через гостру шлунково-кишкову інфекцію

ССО уразили об'єкти нафтового терміналу на Чорному морі біля російської Тамані

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА