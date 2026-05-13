17:37 13.05.2026

Єрмак в суді заперечив усі звинувачення на свою адресу: Нічого не купував, не орендував, не сплачував нікому жодних грошей ні за що

Екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак заперечив "будь-які звинувачення проти себе" у справі про легалізацію коштів та заявив, що "нічого не купував, не орендував, не сплачував жодних нікому грошей ні за що", перебуваючи на державній службі.

"Я заперечую будь-які звинувачення проти себе в цій справі. Моє майно обмежується тільки тим, що викладено в моїй декларації. Я завжди її абсолютно чесно і сумлінно заповнював. І вона була в 2025-му році перевірена, і про висновок теж доповідав мій захисник", – сказав він під час засідання у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) у середу.

Єрмак також запевнив, що "ніколи не давав нікому ніяких доручень представляти" його в "будь-яких справах, будь-яких розмовах".

"Я нічого не купував, не орендував, не сплачував жодних нікому грошей ні за що. Тому що, ще раз можу сказати, знаходився на державній службі і, чесно кажучи, в мене не було інших занять на той період", – зазначив він.

Він відкинув озвучені обвинуваченням "клички", додавши, що має лише одне ім’я – Андрій Єрмак.

"Сьогодні багато ми чули різних імен, розмов з боку шановних представників обвинувачення. Різних імен, "кличок". Я хочу сказати, що в мене є одне ім’я: Андрій Єрмак, яке мені практично 55 років тому дали мої батьки, яких я дуже поважаю. Й інших в мене імен – чесно кажучи, мене завжди називають Андрієм або Андрієм Борисовичем – інших імен в мене немає", – заявив Єрмак.

Окремо він наголосив, що на сьогодні вже не є державним службовцем і має право "і на приватне життя, і на якісь там спілкування".

"Хочу проінформувати, що багато чого відбувається, і там, стеження за мною, і якісь фіксування. Я хочу ще раз сказати, що я сьогодні не є державним службовцем. Предмет, який сьогодні розглядається,шановним судом, стосується іншого періоду. І тому я просив би це теж взяти до уваги. Тому що, ну, коментувати хтось комусь підписаний Андрій такий, Андрій такий, ну, чесно кажучи, дуже важко", – резюмував Єрмак.

