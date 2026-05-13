Події
17:09 13.05.2026

ЮНІСЕФ спрямував 50 млн грн допомоги дітям з інвалідністю з 9 прифронтових областей України

На допомогу дітям з інвалідністю підгрупи А з дев’яти прифронтових областей України в межах програми ЮНІСЕФ вже спрямовано 50 млн грн, повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України.

"Понад 50 млн грн вже спрямовано на рахунки одержувачів допомоги 6 500 від ЮНІСЕФ. Йдеться про дітей з інвалідністю підгрупи А з дев’яти прифронтових областей України – Чернігівської, Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської та Запорізької… Раніше Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін підписав відповідний Меморандум із головою представництва ЮНІСЕФ в Україні Анн-Клер Дюфей Демулен", – йдеться у пресрелізі відомства.

Зазначається, що допомога надається в межах програми ЮНІСЕФ за підтримки Уряду Великої Британії.

За інформацією міністерства, після верифікації даних ДП "ІОЦ Мінсоцполітики" та Пенсійним фондом України було сформовано списки, відповідно до яких право на отримання допомоги мають майже 8 тис. дітей зазначених категорій., кошти для яких в сумі 50,4 млн грн вже спрямовано на поточні рахунки.

У відомстві нагадали, що допомога виплачується одному із законних представників дитини, який отримує державну соціальну допомогу на дитину з інвалідністю підгрупи А. Кошти зараховуються на банківський рахунок, на який вже надходять соціальні виплати.

Виплата надається лише тим, хто не отримав одноразову допомогу в опалювальному сезоні 2025/2026 програми "Зимова підтримка".

Кошти надаються у безготівковій формі. Родина може використати їх на будь-які потреби дитини.

Теги: #прифронтові_території #діти #інвалідність #юнісеф

