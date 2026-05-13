Єрмак про повагу до антикорупційних органів: Безумовно, вона в мене є, як і до всіх державних органів
Екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак наголошує, що ставиться з повагою до антикорупційних органів, як і до всіх державних інституцій в Україні.
"Безумовно. В мене є взагалі повага до державних інституцій в нашій країні", – сказав він журналістам у перерві судового засідання, відповідаючи на запитання про те, чи є у нього повага до антикорупційних органів.
Єрмак додав: "Ми говоримо про інституції. Без інституцій, без держави взагалі про що можна говорити".
Відповідаючи на запитання про те, чи є вигадкою переписки, озвучені стороною обвинувачення, Єрмак сказав: "На жаль, коли ти знаходишся на посаді… хтось завжди хоче посилатися на тебе, а ти навіть не знаєш цих людей".
Також він зазначив, що в нього є "єдине ім’я Андрій Єрмак". "Тому АБ чи якось… ну, мене звати Андрій. Мене близькі люди не називають АБ і так далі".
Разом з тим він наголосив: "Ми сьогодні в процесі. Я б не хотів своїми коментарями впливати на цей процес".