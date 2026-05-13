16:57 13.05.2026

Єрмак про повагу до антикорупційних органів: Безумовно, вона в мене є, як і до всіх державних органів

Фото: Ганна Кручиніна

Екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак наголошує, що ставиться з повагою до антикорупційних органів, як і до всіх державних інституцій в Україні.

"Безумовно. В мене є взагалі повага до державних інституцій в нашій країні", – сказав він журналістам у перерві судового засідання, відповідаючи на запитання про те, чи є у нього повага до антикорупційних органів.

Єрмак додав: "Ми говоримо про інституції. Без інституцій, без держави взагалі про що можна говорити".

Відповідаючи на запитання про те, чи є вигадкою переписки, озвучені стороною обвинувачення, Єрмак сказав: "На жаль, коли ти знаходишся на посаді… хтось завжди хоче посилатися на тебе, а ти навіть не знаєш цих людей".

Також він зазначив, що в нього є "єдине ім’я Андрій Єрмак". "Тому АБ чи якось… ну, мене звати Андрій. Мене близькі люди не називають АБ і так далі".

Разом з тим він наголосив: "Ми сьогодні в процесі. Я б не хотів своїми коментарями впливати на цей процес".

Теги: #вакс #антикорупційні_органи #єрмак

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:05 13.05.2026
Рішення щодо обрання запобіжного заходу Єрмаку буде оголошено в четвер о 9:00 – ВАКС

17:40 13.05.2026
Єрмаку інкримінується не набуття майна, а будівництво за злочинні кошти, – прокурор в суді

17:37 13.05.2026
Єрмак в суді заперечив усі звинувачення на свою адресу: Нічого не купував, не орендував, не сплачував нікому жодних грошей ні за що

16:45 13.05.2026
Єрмак про можливість потрапити до СІЗО: Я про це не думаю

16:39 13.05.2026
Адвокат Єрмака – журналістам: Маємо надію на законне рішення, немає підстав для тримання під вартою

16:26 13.05.2026
Єрмак – журналістам в суді: У мене немає такої суми для застави, є тільки те, що в декларації

15:34 13.05.2026
Захист в суді щодо позиції обвинувачення: Доказами є дії, а не плітки, до чого тут Єрмак?

15:02 13.05.2026
Адвокат Єрмака: Підозра не обґрунтована, тримання під вартою не аргументоване

14:09 13.05.2026
Після відбою тривоги засідання з обрання запобіжного заходу Єрмаку продовжилося

13:49 13.05.2026
Закрита частина засідання по обранню запобіжного заходу Єрмаку завершилася, після відбою буде відкрита

