Єрмак про повагу до антикорупційних органів: Безумовно, вона в мене є, як і до всіх державних органів

Фото: Ганна Кручиніна

Екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак наголошує, що ставиться з повагою до антикорупційних органів, як і до всіх державних інституцій в Україні.

"Безумовно. В мене є взагалі повага до державних інституцій в нашій країні", – сказав він журналістам у перерві судового засідання, відповідаючи на запитання про те, чи є у нього повага до антикорупційних органів.

Єрмак додав: "Ми говоримо про інституції. Без інституцій, без держави взагалі про що можна говорити".

Відповідаючи на запитання про те, чи є вигадкою переписки, озвучені стороною обвинувачення, Єрмак сказав: "На жаль, коли ти знаходишся на посаді… хтось завжди хоче посилатися на тебе, а ти навіть не знаєш цих людей".

Також він зазначив, що в нього є "єдине ім’я Андрій Єрмак". "Тому АБ чи якось… ну, мене звати Андрій. Мене близькі люди не називають АБ і так далі".

Разом з тим він наголосив: "Ми сьогодні в процесі. Я б не хотів своїми коментарями впливати на цей процес".