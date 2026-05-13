Качка: Сподіваємося відкрити перший переговорний кластер 26 травня, але якщо це станеться 16 червня – невелика проблема

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка підтвердив сподівання української сторони щодо відкриття першого переговорного кластера "Основи" щодо вступу України до Євросоюзу 26 травня.

"Так, ми все ще сподіваємося, що 26 травня це можна зробити. Але якщо технічно це не станеться, а станеться 16 червня – це невелика проблема, але для того, щоб ми тримали політичну спільність і солідарність, дуже важливо, власне, прийняти ці рішення з боку ЄС… до завершення головування Кіпру в Раді ЄС", – сказав він під час спілкування з медіа на полях заходу "Дорожня карта з питань верховенства права: рік після ухвалення", передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

За словами Качки, Україна справді вважає, що і на рівні постійних представників держав-членів ЄС відбудеться невідкладне схвалення всіх шести кластерів (спочатку перший – відразу послідовно всі інші).

Він підкреслив, що Україна все для того, щоб всі переговорні кластери були готові до відкриття. Він нагадав, що уряд 17 березня отримав бенчмарки (вимоги держав-членів ЄС до України), і, за його словами, зараз всі кластери готові до відкриття, що підтвердила і Єврокомісія.

Також віцепрем’єр нагадав, що були перешкоди від уряду Угорщини, очолюваного Віктором Орбаном, але висловив сподівання на позитивні зміни після перемоги на виборах Петера Мадяра.

"Зараз формується угорський уряд. Я думаю, що у нас є досить гарне вікно можливостей для того, щоб всі зрозуміли, що відкриття першого кластера є на користь угорській позиції щодо нацменшин. Є велике сподівання, що з формуванням угорського уряду почнеться робота. Є багато дат в календарі, коли можуть бути прийняті потрібні рішення", – сказав він.

11 травня міністр закордонних справ Андрій Сибіга на засіданні Ради ЄС у закордонних справах у Брюсселі за участі міністрів держав-членів Євросоюзу заявив, що Україна сподівається на відкриття першого кластера переговорів про вступ до ЄС 26 травня.

Сибіга наголосив на прагненні України "відкрити перший переговорний кластер вже 26 травня, а п’ять інших – до кінця Кіпрського головування в ЄС, а також про бажання України підписати угоду про вступ в ЄС у 2027 році".

Дипломатичне джерело підтвердило агентству "Інтерфакс-Україна", що Київ "не просто сподівається, а активно працює" над відкриттям першого кластеру переговорів про вступ у ЄС 26 травня.

На сайті головуючого Кіпру зазначається, що 27-28 травня 2026 року в Лімасолі відбудеться неформальне засідання Ради ЄС із закордонних справ за участю міністрів закордонних справ країн-членів ЄС. Засідання пройде у форматі "Гімніх".

Головування Республіки Кіпр у ЄС триватиме шість місяців. Вже з 1 липня візьме на себе піврічне головування в Раді ЄС Ірландія.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос перед засіданням Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі 11 травня заявила, що Євросоюз може ще до завершення головування Кіпру, тобто до кінця червня, відкрити перший переговорний кластер для України, а згодом і наступні.