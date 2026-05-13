Жінка загинула, ще одну поранено через удар БпЛА на Херсонщині – ОВА

Життя мирної жительки Білозерки забрала атака російського безпілотника, ще одна жінка зазнала поранень, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Близько 13:00 у Білозерці внаслідок російського дронового удару по автобусу загинула жінка. Місцева жителька, особу якої нині встановлюють, померла дорогою до лікарні від отриманих травм. Мої співчуття рідним та близьким вбитої", – написав він у телеграм.

За його словами, наразі відомо про ще одну поранену 61-річну жінку, вона – під наглядом медиків.