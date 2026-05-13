Інтерфакс-Україна
Події
16:48 13.05.2026

Жінка загинула, ще одну поранено через удар БпЛА на Херсонщині – ОВА

Життя мирної жительки Білозерки забрала атака російського безпілотника, ще одна жінка зазнала поранень, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Близько 13:00 у Білозерці внаслідок російського дронового удару по автобусу загинула жінка. Місцева жителька, особу якої нині встановлюють, померла дорогою до лікарні від отриманих травм. Мої співчуття рідним та близьким вбитої", – написав він у телеграм.

За його словами, наразі відомо про ще одну поранену 61-річну жінку, вона – під наглядом медиків.

17:33 13.05.2026
В Івано-Франківську БпЛА окупантів влучив у житловий будинок – мер

09:28 12.05.2026
Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали 12 людей

13:58 11.05.2026
Ворожий дрон впав на подвір'я приватного будинку в Харкові, його знешкоджують вибухотехніки

08:36 11.05.2026
Російські обстріли забрали життя 2 жителів Херсонської області за добу, ще 2 поранені – обладміністрація

18:49 09.05.2026
На Дніпропетровщині одна людина загинула, ще одну поранено через удари ворожих БпЛА

17:50 09.05.2026
На Херсонщині загинула жінка, поранено чоловіка через удар ворожого БпЛА

08:43 09.05.2026
Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали три людини

08:37 07.05.2026
Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали 12 людей

18:16 06.05.2026
Київ закликав міжнародну спільноту до порятунку українців на тимчасово окупованій Херсонщині, гумдопомоги можуть потребувати понад 6 тис. осіб

15:22 06.05.2026
Ще шістьох дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію з ТОТ Херсонщини – ОВА

