Єрмак про можливість потрапити до СІЗО: Я про це не думаю

Екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що з повагою ставиться до суду, і не думає про те, що, можливо, йому доведеться якийсь час провести в слідчому ізоляторі.

"Дивіться, я про це не думаю. Я з повагою ставлюся до суду – яке суд винесе рішення", – сказав він журналістам у перерві судового засідання, відповідаючи на запитання про те, чи є у нього думка, що якийсь час доведеться провести в СІЗО.

Єрмак додав: "У мене є право захищатися, що я і роблю разом зі своїм захисником".