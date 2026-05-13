16:45 13.05.2026
Єрмак про можливість потрапити до СІЗО: Я про це не думаю
Екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що з повагою ставиться до суду, і не думає про те, що, можливо, йому доведеться якийсь час провести в слідчому ізоляторі.
"Дивіться, я про це не думаю. Я з повагою ставлюся до суду – яке суд винесе рішення", – сказав він журналістам у перерві судового засідання, відповідаючи на запитання про те, чи є у нього думка, що якийсь час доведеться провести в СІЗО.
Єрмак додав: "У мене є право захищатися, що я і роблю разом зі своїм захисником".