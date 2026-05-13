16:45 13.05.2026

Єрмак про можливість потрапити до СІЗО: Я про це не думаю

Екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що з повагою ставиться до суду, і не думає про те, що, можливо, йому доведеться якийсь час провести в слідчому ізоляторі.

"Дивіться, я про це не думаю. Я з повагою ставлюся до суду – яке суд винесе рішення", – сказав він журналістам у перерві судового засідання, відповідаючи на запитання про те, чи є у нього думка, що якийсь час доведеться провести в СІЗО.

Єрмак додав: "У мене є право захищатися, що я і роблю разом зі своїм захисником".

17:40 13.05.2026
Єрмаку інкримінується не набуття майна, а будівництво за злочинні кошти, – прокурор в суді

17:37 13.05.2026
Єрмак в суді заперечив усі звинувачення на свою адресу: Нічого не купував, не орендував, не сплачував нікому жодних грошей ні за що

16:57 13.05.2026
Єрмак про повагу до антикорупційних органів: Безумовно, вона в мене є, як і до всіх державних органів

16:39 13.05.2026
Адвокат Єрмака – журналістам: Маємо надію на законне рішення, немає підстав для тримання під вартою

16:26 13.05.2026
Єрмак – журналістам в суді: У мене немає такої суми для застави, є тільки те, що в декларації

15:34 13.05.2026
Захист в суді щодо позиції обвинувачення: Доказами є дії, а не плітки, до чого тут Єрмак?

15:02 13.05.2026
Адвокат Єрмака: Підозра не обґрунтована, тримання під вартою не аргументоване

14:09 13.05.2026
Після відбою тривоги засідання з обрання запобіжного заходу Єрмаку продовжилося

13:49 13.05.2026
Закрита частина засідання по обранню запобіжного заходу Єрмаку завершилася, після відбою буде відкрита

12:34 13.05.2026
Єрмак прибув до ВАКС, засідання почалося після відбою повітряної тривоги

