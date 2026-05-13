Інтерфакс-Україна
16:41 13.05.2026

Качка вважає, що через рік дискусія перейде від Дорожньої карти з питань верховенства права до IBAR для вступу в ЄС

Фото: Facebook @taras.kachka

Амбітна ціль України – вже наступного року мати Interim Benchmark Assessment Report (IBAR) від Європейської Комісії для просування у переговорах про вступ до ЄС, заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

"Тому що станеться за рік? По-перше, я думаю, що через рік буде дискусія не про Дорожню карту, а про документ під назвою IBAR (Interim Benchmark Assessment Report), який є важливим для того, щоб ми, власне, просунулися на переговори про вступ до Європейського Союзу. Наша амбіція, щоб ми вже на кінець цього року – на початок наступного працювали над цим репортом або мати цей репорт", – сказав він під час публічного інтерв’ю в межах заходу "Дорожня карта з питань верховенства права: рік після ухвалення" .

Качка наголосив, що IBAR – дуже важливий елемент в переговорах про вступ до Європейського Союзу.

"Я би хотів, щоб наприкінці цього року я б так само зайшов на сайт НАБУ і прочитав про показники їхньої роботи. І це було б, як і минулого року, так само якісно. Так, щоб я наприкінці року сказав, що конкурс на відбір 2 тис. суддів в першій інстанції відбувся і ми набрали достатньо суддів для того, щоб повністю поміняти цю дискусію", – додав віцепрем’єр.

Як повідомлялося, коли країна-кандидат у ЄС демонструє готовність закрити бенчмарки, Єврокомісія оцінює виконання та готує IBAR (Interim Benchmark Assessment Report) або CBAR (Closing Benchmark Assessment Report). Надалі ЄС готує позицію, яку затверджує Рада ЄС, рішення про виконання умов офіційно оголошують на Міжурядовій конференції (IGC).

Дорожня карта з питань верховенства права є всеохоплюючим стратегічним документом, що визначає комплекс реформ у межах переговорного процесу щодо членства України в ЄС за переговорними Розділом 23 "Судова влада та основоположні права" та Розділом 24 "Юстиція, свобода і безпека". Цей документ є однією з ключових передумов відкриття офіційних переговорів про вступ України до ЄС у межах Кластера 1 "Основи процесу вступу до ЄС", що відкривається першим і закривається останнім. Його розробка та подальше виконання свідчать про готовність України відповідати стандартам ЄС, зміцнюють довіру з боку держав-членів та підсилюють статус України як надійного партнера.

Дорожня карта охоплює чотири тематичні блоки: "Правосуддя"; "Боротьба з корупцією"; "Основоположні права"; "Юстиція, свобода та безпека". Згідно з Дорожньою картою, Україна повинна виконати 529 заходів, щоб досягнути 124 стратегічні результати.

Кабінет міністрів України затвердив Дорожню карту з питань верховенства права 14 травня 2025 року.

