16:39 13.05.2026

Адвокат Єрмака – журналістам: Маємо надію на законне рішення, немає підстав для тримання під вартою

Захист екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака розраховує на справедливе рішення суду щодо запобіжного заходу, оскільки підстав для тримання під вартою немає, заявив адвокат Єрмака Ігор Фомін.

"Ми маємо надію на справедливе рішення, яке відповідає вимогам закону", – сказав Фомін журналістам в перерві засідання Вищого антикорупційного суду.

Він додав, що призначати заставу як альтернативу триманню під вартою в тій сумі, яка не є прийнятною для людини, означає фактичне перебування людини під вартою.

"Немає підстав для тримання під вартою", – наголосив адвокат.

16:57 13.05.2026
Єрмак про повагу до антикорупційних органів: Безумовно, вона в мене є, як і до всіх державних органів

16:45 13.05.2026
Єрмак про можливість потрапити до СІЗО: Я про це не думаю

16:26 13.05.2026
Єрмак – журналістам в суді: У мене немає такої суми для застави, є тільки те, що в декларації

15:34 13.05.2026
Захист в суді щодо позиції обвинувачення: Доказами є дії, а не плітки, до чого тут Єрмак?

15:02 13.05.2026
Адвокат Єрмака: Підозра не обґрунтована, тримання під вартою не аргументоване

14:09 13.05.2026
Після відбою тривоги засідання з обрання запобіжного заходу Єрмаку продовжилося

13:49 13.05.2026
Закрита частина засідання по обранню запобіжного заходу Єрмаку завершилася, після відбою буде відкрита

12:34 13.05.2026
Єрмак прибув до ВАКС, засідання почалося після відбою повітряної тривоги

21:33 12.05.2026
Єрмак заявив про тиск на правоохоронців для висунення йому підозри

19:28 12.05.2026
Справа Єрмака є винятковим випадком, розмір застави в 180 млн грн співмірний з ризиками – прокуратура в суді

