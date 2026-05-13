Адвокат Єрмака – журналістам: Маємо надію на законне рішення, немає підстав для тримання під вартою

Захист екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака розраховує на справедливе рішення суду щодо запобіжного заходу, оскільки підстав для тримання під вартою немає, заявив адвокат Єрмака Ігор Фомін.

"Ми маємо надію на справедливе рішення, яке відповідає вимогам закону", – сказав Фомін журналістам в перерві засідання Вищого антикорупційного суду.

Він додав, що призначати заставу як альтернативу триманню під вартою в тій сумі, яка не є прийнятною для людини, означає фактичне перебування людини під вартою.

"Немає підстав для тримання під вартою", – наголосив адвокат.