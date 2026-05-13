Інтерфакс-Україна
16:26 13.05.2026

Єрмак – журналістам в суді: У мене немає такої суми для застави, є тільки те, що в декларації

Фото: Ганна Кручиніна

Екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак запевняє, що в нього немає суми у 180 млн грн, визначеної в клопотанні про обрання йому запобіжного заходу як альтернативи арешту.

"Давайте дочекаємося. Я маю теж щось сказати суду після мого захисника. Будь ласка, якщо можливо, я хотів би сам про це сказати", – сказав Єрмак журналістам в перерві судового засідання, відповідаючи на запитання про те, чи полягає його позиція в тому, що він взагалі не має стосунку до будівництва "Династії".

Уточнюючи, чи є підйомною для нього сума в 180 млн грн як альтернативи триманню під вартою, він зазначив: "В мене точно немає таких грошей… У мене є тільки те, що зафіксовано в моїй декларації".

15:34 13.05.2026
Захист в суді щодо позиції обвинувачення: Доказами є дії, а не плітки, до чого тут Єрмак?

15:02 13.05.2026
Адвокат Єрмака: Підозра не обґрунтована, тримання під вартою не аргументоване

14:09 13.05.2026
Після відбою тривоги засідання з обрання запобіжного заходу Єрмаку продовжилося

13:49 13.05.2026
Закрита частина засідання по обранню запобіжного заходу Єрмаку завершилася, після відбою буде відкрита

12:51 13.05.2026
Апеляційна палата ВАКС не скасувала підозру Тимошенко

12:34 13.05.2026
Єрмак прибув до ВАКС, засідання почалося після відбою повітряної тривоги

21:33 12.05.2026
Єрмак заявив про тиск на правоохоронців для висунення йому підозри

19:28 12.05.2026
Справа Єрмака є винятковим випадком, розмір застави в 180 млн грн співмірний з ризиками – прокуратура в суді

18:56 12.05.2026
Засідання з обрання запобіжного заходу Єрмаку продовжиться в середу о 12.00

18:12 12.05.2026
У Єрмака є 4 диппаспорти та гроші, щоб переховуватися за кордоном – прокуратура у судовому засіданні

