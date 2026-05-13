Єрмак – журналістам в суді: У мене немає такої суми для застави, є тільки те, що в декларації

Екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак запевняє, що в нього немає суми у 180 млн грн, визначеної в клопотанні про обрання йому запобіжного заходу як альтернативи арешту.

"Давайте дочекаємося. Я маю теж щось сказати суду після мого захисника. Будь ласка, якщо можливо, я хотів би сам про це сказати", – сказав Єрмак журналістам в перерві судового засідання, відповідаючи на запитання про те, чи полягає його позиція в тому, що він взагалі не має стосунку до будівництва "Династії".

Уточнюючи, чи є підйомною для нього сума в 180 млн грн як альтернативи триманню під вартою, він зазначив: "В мене точно немає таких грошей… У мене є тільки те, що зафіксовано в моїй декларації".