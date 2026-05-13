У Смілі внаслідок атаки ударними БпЛА пошкоджено цивільні об'єкти, троє осіб травмовано

Російські окупанти в середу, 13 травня, здійснили атаку ударними БпЛА по цивільній інфраструктурі міста Сміла на Черкащині, повідомляє Черкаська обласна прокуратура.

"За попередніми даними, внаслідок ворожого удару пошкоджено приватні житлові будинки та транспортні засоби фізичних і юридичних осіб. Троє осіб травмовано, їх госпіталізовано до медичного закладу, де надається необхідна допомога", – йдеться у повідомленні в Facebоok.

За процесуального керівництва прокурорів Черкаської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

На місці події працюють прокурори, слідчі поліції та СБУ, а також рятувальники ДСНС у Черкаській області. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин держави-агресора.