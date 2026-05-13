Інтерфакс-Україна
Події
16:14 13.05.2026

У Бордо утримують на борту круїзного судна 1,7 тис. пасажирів і членів екіпажу через гостру шлунково-кишкову інфекцію

1 хв читати

У Франції органи охорони здоров’я оголосили, що понад 1,7 тис. осіб утримують на борту круїзного лайнера в Бордо через смерть пасажира, імовірно, від гастроентериту, передає телеканал BFMTV.

Повідомляється, що судно прибуло в Бордо після заходів у Белфаст, Ліверпуль і французький Брест у ніч на середу після смерті пасажира і ймовірного випадку гострої шлунково-кишкової інфекції.

За даними BFMTV, із 1 тис. 233 пасажирів, здебільшого британців та ірландців, окрім померлого чоловіка віком близько 90 років, ще півсотні поскаржилися на проблеми зі шлунково-кишковим трактом. На борту також перебувають 514 членів екіпажу. Проводяться дослідження для виявлення можливої наявності норовірусу.

Первинні аналізи на борту виключили норовірус, але в університетській лікарні Бордо проводяться подальші дослідження, посилається телеканал на представників органів охорони здоров’я.

Вони відкидають будь-який зв’язок із хантавірусом, як на круїзному судні MV Hondius, і допускають імовірність харчового отруєння.

Лайнер британської круїзної компанії Ambassador Cruise Line, який вирушив із Шетландських островів 6 травня, мав після Бордо продовжити шлях до Іспанії.

Зазначається, що в середу він залишався на якорі в центрі міста, на суші не вживали жодних заходів безпеки. Пасажири фотографували Бордо з палуби корабля.

Теги: #круїз #інфекція #бордо #судно

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:30 06.05.2026
UKMTO повідомило про ураження вантажного судна в Ормузькій протоці невідомим снарядом

UKMTO повідомило про ураження вантажного судна в Ормузькій протоці невідомим снарядом

17:34 04.05.2026
Звернення щодо постраждалих чи померлих українців на круїзному лайнері "MV Hondius" наразі не надходили – МЗС

Звернення щодо постраждалих чи померлих українців на круїзному лайнері "MV Hondius" наразі не надходили – МЗС

14:43 04.05.2026
ВООЗ не бачить причин запроваджувати обмеження на поїздки після випадків захворювання на хантавірус на круїзному лайнері

ВООЗ не бачить причин запроваджувати обмеження на поїздки після випадків захворювання на хантавірус на круїзному лайнері

12:42 30.04.2026
Генпрокурор щодо судна PANORMITIS: зірвано чергову спробу РФ легалізувати незаконно вивезене зерно

Генпрокурор щодо судна PANORMITIS: зірвано чергову спробу РФ легалізувати незаконно вивезене зерно

15:24 27.04.2026
Україна лишає за собою право на повний спектр відповідей, якщо російське судно з краденим українським зерном розвантажиться в Ізраїлі – ЗМІ

Україна лишає за собою право на повний спектр відповідей, якщо російське судно з краденим українським зерном розвантажиться в Ізраїлі – ЗМІ

09:29 27.04.2026
Ворог атакував портову інфраструктуру Великої Одеси та торговельне судно під прапором Науру – АМПУ

Ворог атакував портову інфраструктуру Великої Одеси та торговельне судно під прапором Науру – АМПУ

09:09 25.04.2026
Судно під прапором Панами зазнало атаки дронів під час виходу з порту на Одещині – Кулеба

Судно під прапором Панами зазнало атаки дронів під час виходу з порту на Одещині – Кулеба

20:16 05.08.2025
У відпочинковому таборі на Львівщині від кишкової інфекції постраждали 32 людини

У відпочинковому таборі на Львівщині від кишкової інфекції постраждали 32 людини

02:15 29.01.2024
Найбільший у світі круїзний лайнер Icon of the Seas вирушив у перший рейс

Найбільший у світі круїзний лайнер Icon of the Seas вирушив у перший рейс

05:47 19.06.2023
У водоймах Миколаївської області виявили холероподібний вібріон

У водоймах Миколаївської області виявили холероподібний вібріон

ВАЖЛИВЕ

Липень має довести, що НАТО сильне та не розвалиться, – Зеленський

Україна розраховує, що Трамп у КНР порушить питання закінчення війни РФ проти України, – Зеленський

Зеленський прибув до Румунії

Протягом дня можуть бути ще хвилі російських дронових атак – Зеленський

Внаслідок нічної атаки БпЛА по Полтавській громаді пошкоджено електропідстанцію, частина споживачів без світла – ОВА

ОСТАННЄ

ССО уразили об'єкти нафтового терміналу на Чорному морі біля російської Тамані

Дергачівську громаду Харківської області частково знеструмлено через удар по критичній інфраструктурі

Вже троє загиблих через атаку ворога на Рівненщині – ОВА

Захист в суді щодо позиції обвинувачення: Доказами є дії, а не плітки, до чого тут Єрмак?

Мешканець Харківської області загинув через атаку FPV-дронів

ЄС офіційно приєднається до угоди про Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ – Сибіга

Міністр оборони Греції на Раді ЄС заявив, що виявлений морський дрон є українським, Федоров пообіцяв розібратись

Адвокат Єрмака: Підозра не обґрунтована, тримання під вартою не аргументоване

Федоров та Пісторіус взяли участь у засіданні міністрів оборони ЄС онлайн з прифронтового регіону

Чиновник Держгеокадастру в Харківській області вимагав хабар у фермера – ДБР

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА