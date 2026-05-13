У Бордо утримують на борту круїзного судна 1,7 тис. пасажирів і членів екіпажу через гостру шлунково-кишкову інфекцію

У Франції органи охорони здоров’я оголосили, що понад 1,7 тис. осіб утримують на борту круїзного лайнера в Бордо через смерть пасажира, імовірно, від гастроентериту, передає телеканал BFMTV.

Повідомляється, що судно прибуло в Бордо після заходів у Белфаст, Ліверпуль і французький Брест у ніч на середу після смерті пасажира і ймовірного випадку гострої шлунково-кишкової інфекції.

За даними BFMTV, із 1 тис. 233 пасажирів, здебільшого британців та ірландців, окрім померлого чоловіка віком близько 90 років, ще півсотні поскаржилися на проблеми зі шлунково-кишковим трактом. На борту також перебувають 514 членів екіпажу. Проводяться дослідження для виявлення можливої наявності норовірусу.

Первинні аналізи на борту виключили норовірус, але в університетській лікарні Бордо проводяться подальші дослідження, посилається телеканал на представників органів охорони здоров’я.

Вони відкидають будь-який зв’язок із хантавірусом, як на круїзному судні MV Hondius, і допускають імовірність харчового отруєння.

Лайнер британської круїзної компанії Ambassador Cruise Line, який вирушив із Шетландських островів 6 травня, мав після Бордо продовжити шлях до Іспанії.

Зазначається, що в середу він залишався на якорі в центрі міста, на суші не вживали жодних заходів безпеки. Пасажири фотографували Бордо з палуби корабля.