ССО уразили об'єкти нафтового терміналу на Чорному морі біля російської Тамані

У Силах спеціальних операцій (ССО) заявили про ураження минулої ночі об’єктів нафтового терміналу на Чорному морі, зокрема наливного пірсу нафтового терміналу "Таманьнєфтєгаз", що розташований за 300 км від лінії бойового зіткнення.

"Безпілотники Сил спеціальних операцій уразили наливний пірс нафтового терміналу "Таманьнєфтєгаз" на Чорноморському узбережжі Краснодарського краю росії у ніч проти 13 травня", – йдеться у повідомленні пресслужби ССО у телеграм у середу.

Повідомляється, що перевантажувальний комплекс, розташований у с. Волна на Таманському півострові за понад 300 км від лінії бойового зіткнення (ЛБЗ), забезпечує ворогу перевалку енергоносіїв та подальший експорт Чорним, Азовським та Середземним морями. Нафтовий термінал може одночасно обробляти до чотирьох суден. Об’єкт забезпечує безперервний логістичний цикл від залізниці до морського транспорту.

Крім того, у спільній операції з Силами безпілотних систем та іншими складовими Сил безпеки та оборони підрозділи Deep Strike ССО уразили порт "Тамань" з нафтовим терміналом "Таманьнєфтєгаз", призначений для зберігання та подальшої перевалки нафтогазових продуктів на морський транспорт.

Ураження морської та нафтогазової інфраструктури ворога знижує його економічні та логістичні спроможності обходити міжнародні санкції й наповнювати свій бюджет й вести війну проти України.