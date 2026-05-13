Інтерфакс-Україна
16:05 13.05.2026

ССО уразили об'єкти нафтового терміналу на Чорному морі біля російської Тамані

Фото: ССО

У Силах спеціальних операцій (ССО) заявили про ураження минулої ночі об’єктів нафтового терміналу на Чорному морі, зокрема наливного пірсу нафтового терміналу "Таманьнєфтєгаз", що розташований за 300 км від лінії бойового зіткнення.

"Безпілотники Сил спеціальних операцій уразили наливний пірс нафтового терміналу "Таманьнєфтєгаз" на Чорноморському узбережжі Краснодарського краю росії у ніч проти 13 травня", – йдеться у повідомленні пресслужби ССО у телеграм у середу.

Повідомляється, що перевантажувальний комплекс, розташований у с. Волна на Таманському півострові за понад 300 км від лінії бойового зіткнення (ЛБЗ), забезпечує ворогу перевалку енергоносіїв та подальший експорт Чорним, Азовським та Середземним морями. Нафтовий термінал може одночасно обробляти до чотирьох суден. Об’єкт забезпечує безперервний логістичний цикл від залізниці до морського транспорту.

Крім того, у спільній операції з Силами безпілотних систем та іншими складовими Сил безпеки та оборони підрозділи Deep Strike ССО уразили порт "Тамань" з нафтовим терміналом "Таманьнєфтєгаз", призначений для зберігання та подальшої перевалки нафтогазових продуктів на морський транспорт.

Ураження морської та нафтогазової інфраструктури ворога знижує його економічні та логістичні спроможності обходити міжнародні санкції й наповнювати свій бюджет й вести війну проти України.

08:48 13.05.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1572 ворожих цілей

18:29 12.05.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено пункти управління, логістику та зосередження живої сили противника на ТОТ

11:41 12.05.2026
ССО ЗСУ: Уражено арсенали, командний пункт, логістику ворога на ТОТ та в Росії

11:18 12.05.2026
СБС ЗСУ: Уражено дві РЛС, склади та пункти дислокації противника

19:37 08.05.2026
Генштаб ЗСУ: Підтверджено ураження арсеналу ГРАУ "Кедровка" та двох підприємств з виробництва вибухівки і ФАБів

14:47 08.05.2026
СБУ втретє уразила НПЗ "Пермнафтооргсинтез" та нафтоперекачувальну станцію у м. Перм

08:08 08.05.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1573 ворожих цілей

01:54 08.05.2026
Трамп заявив про знищення іранських катерів під час проходу есмінців США через Ормузьку протоку

16:37 07.05.2026
Сили оборони уразили малий ракетний корабель та склади ворога – Генштаб ЗСУ

16:33 07.05.2026
Генштаб ЗСУ повідомив про ураження НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в РФ

