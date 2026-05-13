Інтерфакс-Україна
Події
15:58 13.05.2026

Дергачівську громаду Харківської області частково знеструмлено через удар по критичній інфраструктурі

Російські окупанти в середу вранці завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури на території Дергачівської громади (Харківська обл.), понад 4,5 тис. абонентів знеструмлено, повідомив начальник міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

"Понад 4500 абонентів у Дергачах, Безруках та Слатиному залишилися без світла. Наразі фахівці Дергачівського РЕМ АТ "Харківобленерго" відновлюють пошкоджену мережу", – написав Задоренко у телеграм-каналі.

За його словами, орієнтовні строки поновлення електропостачання – до кінця доби, якщо не буде повторних ударів.

Задоренко також повідомив, що вранці російські військові обстріляли кілька будинків у Козачій Лопані. На місці влучань сталися загоряння. Інформація про постраждалих поки не надходила.

