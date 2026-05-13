Вже троє загиблих через атаку ворога на Рівненщині – ОВА

Троє людей загинули через ворожу дронову атаку у Рівненській області, наразі відомо про чотирьох поранених, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

"Триває повітряна атака на Рівненщину. Є влучання у цивільну інфраструктуру. Зокрема, у житловий будинок. За попередньою інформацією, 2 людини загинули та 4 поранені", – написав він у Телеграм у середу.

Трохи згодом Коваль повідомив про третю жертву: "Стало відомо про ще одну людину, яка загинула внаслідок повітряної атаки на Рівненщину. Таким чином, наразі відомо про трьох загиблих".