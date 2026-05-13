Захист в суді щодо позиції обвинувачення: Доказами є дії, а не плітки, до чого тут Єрмак?

Докази сторони обвинувачення щодо клопотання про обрання запобіжного заходу екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку базуються на припущеннях, а не конкретиці і діях, вважає адвокат Єрмака Ігор Фомін.

"До чого тут Єрмак?... Він не мав ніякого відношення до отримання неправомірної вигоди", – наголосив адвокат, виступаючи в середу у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) з позицією захисту щодо клопотання про обрання запобіжного заходу.

Він висловив переконання, що в інкримінованій його клієнту підозрі немає події злочину – "вона взагалі не існує", бо відсутня будь-яка конкретика.

За словами Фоміна, обґрунтованість підозри – це докази, а обвинувачення спирається виключно на припущення.

Адвокат також звернув увагу, що в розмовах третіх осіб, які цитувала прокуратура, немає ніякого посилання на конкретні незаконні дії Єрмака.

"До чого тут Андрій Єрмак? Ми ж маємо казати про його дії, бо неможливо вчинити такий злочин шляхом бездіяльності! Він мав діяти якимось чином. Не плітки, а дії, не розмови, а дії", – резюмував адвокат.

Він додав: "Щодо припущень… АБ, ЛЛ, R2 – це все розмови третіх осіб і все це Єрмак… хтось, когось, якось…".

За словами адвоката, у всіх 16-ти томах справи не тільки немає жодного свідка, який би свідчив щодо того, що Єрмак здійснював якийсь дії щодо відмивання брудних грошей, а "взагалі – жодного протоколу жодного свідка – нуль!"