Інтерфакс-Україна
15:34 13.05.2026

Захист в суді щодо позиції обвинувачення: Доказами є дії, а не плітки, до чого тут Єрмак?

Фото: Ганна Кручиніна

Докази сторони обвинувачення щодо клопотання про обрання запобіжного заходу екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку базуються на припущеннях, а не конкретиці і діях, вважає адвокат Єрмака Ігор Фомін.

"До чого тут Єрмак?... Він не мав ніякого відношення до отримання неправомірної вигоди", – наголосив адвокат, виступаючи в середу у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) з позицією захисту щодо клопотання про обрання запобіжного заходу.

Він висловив переконання, що в інкримінованій його клієнту підозрі немає події злочину – "вона взагалі не існує", бо відсутня будь-яка конкретика.

За словами Фоміна, обґрунтованість підозри – це докази, а обвинувачення спирається виключно на припущення.

Адвокат також звернув увагу, що в розмовах третіх осіб, які цитувала прокуратура, немає ніякого посилання на конкретні незаконні дії Єрмака.

"До чого тут Андрій Єрмак? Ми ж маємо казати про його дії, бо неможливо вчинити такий злочин шляхом бездіяльності! Він мав діяти якимось чином. Не плітки, а дії, не розмови, а дії", – резюмував адвокат.

Він додав: "Щодо припущень… АБ, ЛЛ, R2 – це все розмови третіх осіб і все це Єрмак… хтось, когось, якось…".

За словами адвоката, у всіх 16-ти томах справи не тільки немає жодного свідка, який би свідчив щодо того, що Єрмак здійснював якийсь дії щодо відмивання брудних грошей, а "взагалі – жодного протоколу жодного свідка – нуль!"

Теги: #єрмак #спростування #фомін_адвокат #докази #вакс

15:02 13.05.2026
Адвокат Єрмака: Підозра не обґрунтована, тримання під вартою не аргументоване

14:09 13.05.2026
Після відбою тривоги засідання з обрання запобіжного заходу Єрмаку продовжилося

13:49 13.05.2026
Закрита частина засідання по обранню запобіжного заходу Єрмаку завершилася, після відбою буде відкрита

12:51 13.05.2026
Апеляційна палата ВАКС не скасувала підозру Тимошенко

12:34 13.05.2026
Єрмак прибув до ВАКС, засідання почалося після відбою повітряної тривоги

21:33 12.05.2026
Єрмак заявив про тиск на правоохоронців для висунення йому підозри

19:28 12.05.2026
Справа Єрмака є винятковим випадком, розмір застави в 180 млн грн співмірний з ризиками – прокуратура в суді

18:56 12.05.2026
Засідання з обрання запобіжного заходу Єрмаку продовжиться в середу о 12.00

18:12 12.05.2026
У Єрмака є 4 диппаспорти та гроші, щоб переховуватися за кордоном – прокуратура у судовому засіданні

17:46 12.05.2026
ВАКС обирає Єрмаку запобіжний захід, рішення у вівторок не буде

