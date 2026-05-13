Інтерфакс-Україна
Події
15:27 13.05.2026

Мешканець Харківської області загинув через атаку FPV-дронів

Російські окупанти атакували FPV-дронами село в Золочівській громаді Богодухівського району Харківської області, загинув місцевий мешканець.

"Внаслідок влучання загинув 60-річний чоловік. Пошкоджено два приватних житлових будинки та господарчі споруди", – повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Назва села не уточнюється.

Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

