Мешканець Харківської області загинув через атаку FPV-дронів

Російські окупанти атакували FPV-дронами село в Золочівській громаді Богодухівського району Харківської області, загинув місцевий мешканець.

"Внаслідок влучання загинув 60-річний чоловік. Пошкоджено два приватних житлових будинки та господарчі споруди", – повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Назва села не уточнюється.

Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.