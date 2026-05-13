Адвокат Єрмака: Підозра не обґрунтована, тримання під вартою не аргументоване

Повідомлення про підозру є необґрунтованим, сторона обвинувачення не аргументувала свою позицію щодо необхідності обрання екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою як найсуворішого запобіжного заходу, наголошує його адвокат Ігор Фомін.

"Тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м’яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам", – сказав Фомін, виступаючи з позицією захисту щодо клопотання про обрання Єрмаку запобіжного заходу на засіданні Вищого антикорупційного суду (ВАКС) в середу.

Він наголосив, що сторона обвинувачення не аргументувала свою позицію щодо неможливості застосування більш м’якого запобіжного заходу.

"Повідомлення про підозру є необґрунтованим", – зазначив адвокат.

Також Фомін зауважив, що Єрмак не мав права власності на будь-які об’єкти нерухомого майна у цьому комплексі.

"Власником земельної ділянки є юридична особа", – додав адвокат.

Як повідомлялося, ввечері 11 травня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Єрмаку як одному з учасників організованої групи, причетної до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Сам Єрмак заперечив наявність у нього елітної нерухомості.

12 травня відбулося перше засідання ВАКС з обрання запобіжного заходу Єрмаку, який підозрюється в легалізації коштів. В той же день було оголошено перерву в засіданні до 13 травня на прохання захисту Єрмака надати час для ознайомлення з матеріалами справи.

В середу засідання продовжилося, перша його частина пройшла у закритому режимі та була перервана після оголошення повітряної тривоги в Києві.

САП просить суд про обрання запобіжного заходу Єрмаку у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 180 млн грн.