Федоров та Пісторіус взяли участь у засіданні міністрів оборони ЄС онлайн з прифронтового регіону

Міністр оборони України Михайло Федоров разом із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом відвідали прифронтові регіони; звідти вони в онлайн-форматі взяли участь у засіданні міністрів оборони ЄС під головуванням Каї Каллас, наголосивши на необхідності продовжувати підтримку України та забезпечувати гнучкість Європейського кредиту для закриття найбільш пріоритетних запитів фронту.

"Разом із Борисом Пісторіусом відвідали прифронтові регіони. Борис Пісторіус – один із небагатьох іноземних міністрів оборони, хто особисто приїхав до військових так близько до лінії бойових дій. Це приклад справжнього європейського лідерства, і сьогодні Україна відчуває цю підтримку", – написав Федоров у Телеграм-каналі у середу.

Він повідомив, що вони з Пісторіусом побували в кількох військових штабах на передовій. Військовики показали оперативну ситуацію на фронті, як працюють із системою DELTA, планують штурмові операції, знищують логістику ворога, ведуть розвідку та координують різні типи дронів у єдиній системі управління боєм.

"Німеччина активно підтримує Україну в технологічній війні. Партнери профінансували понад $1 млрд на розвиток deep strike та mid strike-спроможностей. Сьогодні mid strike системно зупиняє логістику ворога. Ми вже завдаємо близько 5 тисяч уражень щомісяця на глибину 20+ км і продовжуємо масштабувати цей напрям. Завдяки збільшенню закупівель дронів кількість та ефективність уражень зростатимуть щомісяця", – наголосив Федоров.

Міністр також відзначив допомогу дроново-штурмовим підрозділам. "Німеччина стала першою країною, яка підтримала цей інноваційний напрям", – наголосив Федоров.

Також Федоров повідомив, що вони з Пісторіусом "із прифронтового відрядження взяли участь онлайн у засіданні міністрів оборони ЄС під головуванням Каї Каллас. Саме тут меседж про необхідність продовжувати підтримку України та забезпечувати гнучкість Європейського кредиту для закриття найбільш пріоритетних запитів фронту звучав особливо чітко".

"Для нас важливо показувати партнерам реальність війни: як Україна змінює стратегію, як технології допомагають знищувати ворога та зберігати життя людей. Саме завдяки українському досвіду партнери вже сьогодні можуть посилювати власні системи оборони. Це цінність, яку Україна дає для захисту демократичного світу", – наголосив український міністр.

"Кілька місяців тому ми показали наші ключові пріоритети та стратегію. Сьогодні – демонструємо конкретні результати. Наша спільна мета – зупинити росію в Україні. Для цього Україна і Європа мають бути сильними разом", – наголосив Федоров.

"Дякую Німеччині й особисто Борису Пісторіусу за ці два дні роботи в Україні, за готовність бачити реальність війни на власні очі та за рішення, які вже сьогодні допомагають знищувати ворога й рятувати життя українців", – резюмував міністр оборони України.