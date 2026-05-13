14:53 13.05.2026

Міністр оборони Греції на засіданні Ради ЄС порушить питання про виявлений український морський дрон

Міністр оборони Греції Нікос Дендіас в ході засідання Ради ЄС в Брюсселі планує обговорити ситуацію навколо українського морського дрона Magura V3, виявленого біля грецького о. Лефкада в Іонічному морі, повідомляє пресслужба грецького оборонного відомства у середу.

"Перш за все, я матиму нагоду поінформувати своїх колег, у присутності, через відеоконференцію, міністра оборони України, про безпілотник, який ми виловили в Греції, безпілотний морський апарат (USV), щодо якого ми тепер впевнені, що це український USV. Ви розумієте, що присутність цього USV, морського безпілотника, впливає на свободу судноплавства, а також на безпеку судноплавства. Це надзвичайно серйозна проблема", – зявив Дендіас.

Зазначається, що в ході засідання також буде обговорено ситуацію, що склалася після закриття Ормузької протоки, та загальну ситуацію на Близькому Сході, а також те, як це впливає на Європу та європейську оборону.

Як повідомлялося, дрон Magura V3 було виявлено рибалками поблизу мису Дукато в прибережній печері. За повідомленнями, його двигун все ще працював. Апарат було оснащено передовими технологіями, зокрема антенами та системами зв’язку, що викликало негайну занепокоєність. Рибалки захопили апарат і відбуксирували його до порту Васілікі, де передали грецькій береговій охороні.

Уряд Греції розпочав розслідування щодо інциденту.

В свою чергу речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив про відсутність інформації у української сторони станом на зараз про знайдений у Греції безпілотник. "Немає жодних свідчень про його приналежність до українських операторів морських дронів", – сказав він, відповідаючи на запитання журналістів.

Тихий наголосив, що Україна відкрита до співпраці з грецькою стороною для з’ясування обставин інциденту, якщо з їхнього боку будуть відповідні запити.

Теги: #дрон #міноборони #український #греція

