Чиновник Держгеокадастру в Харківській області вимагав хабар у фермера – ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) у взаємодії з Службою безпеки України викрили завідувача сектору Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастру) в Харківській області, який вимагав та одержав 300 тис. грн хабара від керівника місцевого фермерського господарства.

"Фігуранту повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, а також відсторонено від посади", – повідомляє ДБР.

За даними слідства, зважаючи на дію мораторію на позапланові перевірки бізнесу, посадовець переконав фермера написати заяву з проханням провести таку перевірку. Натомість чиновник обіцяв безпроблемне проходження перевірки, відсутність перешкод під час обробітку землі й посівної кампанії та кілька років спокійної роботи господарства – без додаткових проблем і перевірок. Посадовець натякав, що у разі відмови писати заяву у фермера можливі проблеми з документацією, бюрократичне затягування процедур та постійний контроль з боку держорганів.

Передача грошей відбувалася у два етапи. Спочатку фермер передав 100 тис. грн. Після цього посадовець продемонстрував результати перевірки, у яких не було зафіксовано суттєвих порушень, та домовився про передачу решти суми. У день отримання другої частини хабара чиновник на роботу не з’явився та наказав аграрію привезти кошти до нього додому.

"Як з’ясувалося, у цей момент він замість робочого кабінету вдома вживав алкогольні напої. Ледь тримаючись на ногах, посадовець забрав гроші у фермера, після чого і відбулося затримання", – зазначають в ДБР.

У межах досудового розслідування перевіряється можлива причетність інших посадовців Держгеокадастру до функціонування цієї схеми та системного вимагання коштів у аграріїв.