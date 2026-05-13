Пункт допомоги УЧХ працює у Полтаві для постраждалих внаслідок російської атаки БпЛА

Фото: Red Cross Ukraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) розгорнув пункт допомоги для постраждалих внаслідок російської дронової атаки у Полтаві.

"Після чергової атаки на місто команда Полтавської обласної організації Українського Червоного Хреста оперативно долучилася до реагування та підтримки постраждалих. Загін швидкого реагування УЧХ розгорнув пункт допомоги, де мешканці можуть підзарядити телефони, випити чаю чи води та отримати необхідну інформацію", – повідомив УЧХ У Фейсбуці у середу.

Волонтери також видають матеріали для тимчасового ремонту пошкодженого житла – OSB-плити, плівку та тарпаулін.

На місці працюють фахівці напряму "Психічне здоров'я та психосоціальна підтримка", які надають першу психологічну допомогу людям у стані гострої реакції на стрес.

До роботи також долучилися волонтери Полтавської міської організації Українського Червоного Хреста.

За даними Полтавської ОВА, через пошкодження без електропостачання залишилися понад 6,5 тисячі абонентів. Внаслідок вибухової хвилі вибиті та пошкоджені вікна в житлових будинках. Попередньо без постраждалих.