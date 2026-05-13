Інтерфакс-Україна
14:29 13.05.2026

Пункт допомоги УЧХ працює у Полтаві для постраждалих внаслідок російської атаки БпЛА

Фото: Red Cross Ukraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) розгорнув пункт допомоги для постраждалих внаслідок російської дронової атаки у Полтаві.

"Після чергової атаки на місто команда Полтавської обласної організації Українського Червоного Хреста оперативно долучилася до реагування та підтримки постраждалих. Загін швидкого реагування УЧХ  розгорнув пункт допомоги, де мешканці можуть підзарядити телефони, випити чаю чи води та отримати необхідну інформацію", – повідомив УЧХ У Фейсбуці у середу. 

Волонтери також видають матеріали для тимчасового ремонту пошкодженого житла – OSB-плити, плівку та тарпаулін.

На місці працюють фахівці напряму "Психічне здоров'я та психосоціальна підтримка", які надають першу психологічну допомогу людям у стані гострої реакції на стрес. 

До роботи також долучилися волонтери Полтавської міської організації Українського Червоного Хреста.

За даними Полтавської ОВА, через пошкодження без електропостачання залишилися понад 6,5 тисячі абонентів. Внаслідок вибухової хвилі вибиті та пошкоджені вікна в житлових будинках. Попередньо без постраждалих. 

 

22:56 12.05.2026
УЧХ долучився до евакуації людей з прифронтових територій Харківщини

15:39 12.05.2026
УЧХ розпочав прийом заявок на грант для прифронтових громад

15:51 08.05.2026
УЧХ презентував грантові можливості для громад Чернігівщини та Миколаївщини

20:45 07.05.2026
УЧХ працював на місці масштабної лісової пожежі на Закарпатті

18:33 07.05.2026
Лубінець: Триває підготовка до евакуації людей з Олешок на лівобережжі Херсонщини

11:36 06.05.2026
УЧХ надавав допомогу після російських обстрілів у Дніпрі, Сумах та Запоріжжі

19:24 04.05.2026
"Auchan Україна" розглядає Полтаву як потенційний регіон для масштабування

08:22 04.05.2026
УЧХ допомагав постраждалим після атаки РФ на житловий квартал Дніпра

14:46 01.05.2026
УЧХ надавав допомогу постраждалим після російських атак БпЛА на півдні України

11:51 30.04.2026
УЧХ працював на декількох локаціях після російської атаки БпЛА на Одесу

