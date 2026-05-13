Інтерфакс-Україна
Події
14:26 13.05.2026

Липень має довести, що НАТО сильне та не розвалиться, – Зеленський

1 хв читати
Липень має довести, що НАТО сильне та не розвалиться, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність зробити все можливе, щоб впевнитися, що липневий саміт НАТО надішле позитивні сигнали всій євроатлантичній спільноті незважаючи на всі складнощі.

"Ми маємо також впевнитися, що липень не буде змарновано для європейської безпеки. І, звичайно, складно зараз сказати, які результати принесе саміт НАТО в Туреччині, зважаючи на всі існуючі складнощі і деякі непрості речі у відносинах між Сполученими Штатами та Європою. Але ви сильні союзники, і ми повинні зробити все можливе, щоби впевнитися, що цей саміт надішле позитивні сигнали всій євроатлантичній спільноті. Тому липень має довести, що НАТО сильне, і що воно не розвалиться, не ослабне і не буде позаду", – сказав Зеленський під час виступу на саміті Бухарестської дев’ятки.

Він також закликав партнерів підтримувати Україну, оскільки її оборона – "перша і найважливіша річ, яка зупиняє Росію".

"Тому в зв’язку з цим ми розраховуємо на європейський пакет підтримки в розмірі 90 мільярдів, що він запрацює не пізніше, ніж на початку червня. І перша частина фінансування, надійде безпосередньо до виробництва дронів, яких ми критично потребуємо", – зазначив президент.

26 квітня Зеленський підтвердив участь України на саміті НАТО, проведення якого заплановане в Анкарі (Туреччина) 7-8 липня.

Теги: #нато #зеленський #саміт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:11 13.05.2026
Україна розраховує, що Трамп у КНР порушить питання закінчення війни РФ проти України, – Зеленський

Україна розраховує, що Трамп у КНР порушить питання закінчення війни РФ проти України, – Зеленський

13:19 13.05.2026
Зеленський прибув до Румунії

Зеленський прибув до Румунії

10:16 13.05.2026
Протягом дня можуть бути ще хвилі російських дронових атак – Зеленський

Протягом дня можуть бути ще хвилі російських дронових атак – Зеленський

18:52 12.05.2026
Зеленський зустрівся з головою Конгресу депутатів Іспанії, обговорили оборонну співпрацю

Зеленський зустрівся з головою Конгресу депутатів Іспанії, обговорили оборонну співпрацю

09:45 12.05.2026
Зеленський: Ворог сам вирішив закінчити часткову тишу, яка зберігалась кілька днів

Зеленський: Ворог сам вирішив закінчити часткову тишу, яка зберігалась кілька днів

09:30 12.05.2026
Експрессекретарка Зеленського Мендель розкритикувала його в інтерв'ю в США, в ОП назвали її "не в собі"

Експрессекретарка Зеленського Мендель розкритикувала його в інтерв'ю в США, в ОП назвали її "не в собі"

22:21 11.05.2026
Сибіга та Рютте обговорили ініціативу PURL та підготовку до саміту НАТО в Анкарі

Сибіга та Рютте обговорили ініціативу PURL та підготовку до саміту НАТО в Анкарі

19:52 11.05.2026
Росія не має наміру завершити війну, готуємося до нових атак – Зеленський

Росія не має наміру завершити війну, готуємося до нових атак – Зеленський

19:39 11.05.2026
Україна працює над своїми аналогами КАБів – Зеленський

Україна працює над своїми аналогами КАБів – Зеленський

19:00 11.05.2026
Зеленський: до Коаліції за повернення українських дітей приєдналися Швейцарія та Кіпр

Зеленський: до Коаліції за повернення українських дітей приєдналися Швейцарія та Кіпр

ВАЖЛИВЕ

Україна розраховує, що Трамп у КНР порушить питання закінчення війни РФ проти України, – Зеленський

Зеленський прибув до Румунії

Протягом дня можуть бути ще хвилі російських дронових атак – Зеленський

Внаслідок нічної атаки БпЛА по Полтавській громаді пошкоджено електропідстанцію, частина споживачів без світла – ОВА

Кількість постраждалих унаслідок атаки РФ на Кривий Ріг зросла до чотирьох, двоє людей загинули

ОСТАННЄ

Пункт допомоги УЧХ працює у Полтаві для постраждалих внаслідок російської атаки БпЛА

Оператори "Кракена" евакуювали чотирьох цивільних із зони бойових дій з-під Лиману – Третій армійський корпус

Кадрове забезпечення шкіл залишається проблемним викликом – голова комітету Ради

Після відбою тривоги засідання з обрання запобіжного заходу Єрмаку продовжилося

До лікарні доставили трьох людей, що постраждали через атаку ворога по маршрутці в Херсоні

З початку травня з прикордоння Сумщини евакуювалися майже 350 людей – обладміністрація

Чоловік підірвався на вибухівці в Бериславському районі, дістав травму та уламкові поранення ноги

Міносвіти оголосило конкурси на посади ректорів ще 2-х університетів

В Одесі вже двоє постраждалих через атаку ворога – ОВА

Збитий дрон впав у Києві, без постраждалих

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА