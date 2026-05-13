Липень має довести, що НАТО сильне та не розвалиться, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність зробити все можливе, щоб впевнитися, що липневий саміт НАТО надішле позитивні сигнали всій євроатлантичній спільноті незважаючи на всі складнощі.

"Ми маємо також впевнитися, що липень не буде змарновано для європейської безпеки. І, звичайно, складно зараз сказати, які результати принесе саміт НАТО в Туреччині, зважаючи на всі існуючі складнощі і деякі непрості речі у відносинах між Сполученими Штатами та Європою. Але ви сильні союзники, і ми повинні зробити все можливе, щоби впевнитися, що цей саміт надішле позитивні сигнали всій євроатлантичній спільноті. Тому липень має довести, що НАТО сильне, і що воно не розвалиться, не ослабне і не буде позаду", – сказав Зеленський під час виступу на саміті Бухарестської дев’ятки.

Він також закликав партнерів підтримувати Україну, оскільки її оборона – "перша і найважливіша річ, яка зупиняє Росію".

"Тому в зв’язку з цим ми розраховуємо на європейський пакет підтримки в розмірі 90 мільярдів, що він запрацює не пізніше, ніж на початку червня. І перша частина фінансування, надійде безпосередньо до виробництва дронів, яких ми критично потребуємо", – зазначив президент.

26 квітня Зеленський підтвердив участь України на саміті НАТО, проведення якого заплановане в Анкарі (Туреччина) 7-8 липня.