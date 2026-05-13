Інтерфакс-Україна
Події
14:25 13.05.2026

Оператори "Кракена" евакуювали чотирьох цивільних із зони бойових дій з-під Лиману – Третій армійський корпус

Військовослужбовці Третього армійського корпусу Збройних сил України провели операцію з евакуації цивільних із зони бойових дій в районі міста Лиман Краматорського району, повідомляє пресслужба корпусу.

"Операцію з порятунку розгорнули оператори НРК ПБС "KRAKEN¹⁶⁵⁴". Бійці "Silver battalion" скоординували план дій для максимально безпечного перевезення місцевих жителів, серед яких – поранена жінка. Евакуацію здійснили в три етапи: наземним дроном, на човні, а далі – передали до лікарні", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Вивозили цивільних із сірої зони завдяки злагодженим діям з підрозділами ARMA GROUP, GHOST UNIT та службою ЦВС.

"Врятувати людське життя за будь-яких умов – пріоритет Третього корпусу. Закликаємо усіх жителів прифронтових територій до вчасної евакуації задля вашої безпеки!" – наголошується в повідомленні.

 

