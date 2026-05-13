14:22 13.05.2026

Кадрове забезпечення шкіл залишається проблемним викликом – голова комітету Ради

Наявність вакантних педагогічних посад зафіксовано в 53% закладів загальної середньої освіти, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

"Кадрове забезпечення залишається проблемним викликом. Лише у 44% ЗЗСО відсутні вакантні педагогічні посади, тоді як у 53% закладів зафіксовано наявність вакансій", – написав Бабак в телеграм-каналі з посиланням на аналітичний звіт Державної служби якості освіти.

Крім того, лише 40% учителів викладають предмети відповідно до здобутої фахової освіти, у 53% закладів працюють педагоги, які викладають не за фахом, але пройшли відповідне підвищення кваліфікації, а ще у 7% шкіл такі вчителі не мають цього компенсаторного ресурсу.

"Отже, кадрова політика наразі ефективніше функціонує як інструмент професійного розвитку педагогів, ніж як стратегія повноцінного кадрового забезпечення", – вважає голова комітету.

Він додав, що організація освітнього процесу також залишається однією з найбільш вразливих сфер управління.

Зокрема, у 2025 році частка закладів із достатнім і високим рівнями компетентностей вчителів зросла з 54% до 65,2%, що свідчить про певне відновлення управлінської гнучкості.

Проте, він відзначив, що системні проблеми залишаються: у 34% ЗЗСО порушуються вимоги під час складання розкладу; 38% закладів не дотримуються принципу колегіальності під час ухвалення рішень щодо варіативної складової навчального плану.

Крім того, лише у 59% шкіл педагогічні ради ухвалюють рішення щодо схвалення індивідуальних програм розвитку та індивідуальних навчальних планів, а рішення про оцінювання результатів навчання учнів за такими програмами ухвалюються лише у 47% закладів.

Водночас 25% закладів не використовують варіативну складову навчального плану в повному обсязі, а в 10% ЗЗСО вона взагалі не фінансується засновником.

"Попри позитивну динаміку загальних показників, організація освітнього процесу все ще недостатньо ґрунтується на принципах людиноцентризму та індивідуалізації. А це має бути основою для розбудови якісної освітньої мережі загальної середньої освіти. Над цим варто працювати", – констатував він.

