14:11 13.05.2026

Україна розраховує, що Трамп у КНР порушить питання закінчення війни РФ проти України, – Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Україна розраховує, що питання закінчення війни РФ проти України буде порушено під час візиту президента США Дональда Трампа до КНР, заявив президент Володимир Зеленський.

"Ми на постійному зв’язку з нашими американськими партнерами. Вдячні і ми розраховуємо, що питання закінчення російської війни проти України буде порушено зараз також, поки президент США буде у Китаї", – сказав Зеленський під час виступу на саміті Бухарестської дев’ятки у середу.

Раніше Трамп заявив, що під час переговорів із головою КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні головним питанням стане торгівля та подальше економічне співробітництво між двома країнами, тоді як війна з Іраном, попри глобальну напругу навколо конфлікту, не буде серед пріоритетних тем саміту.

Теги: #війна #трамп #зеленський #кнр

