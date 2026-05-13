Після відбою тривоги засідання з обрання запобіжного заходу Єрмаку продовжилося

Фото: Ганна Кручиніна

Засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС) з обрання запобіжного заходу екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку продовжилося після оголошення відбою повітряної тривоги.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", наразі засідання проходить у відкритому режимі.

Наразі Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) надає суду додаткові матеріали.

Як повідомлялося, ввечері 11 травня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Єрмаку як одному з учасників організованої групи, причетної до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Сам Єрмак заперечив наявність у нього елітної нерухомості.

12 травня відбулося перше засідання ВАКС з обрання запобіжного заходу Єрмаку, який підозрюється в легалізації коштів. В той же день було оголошено перерву в засіданні до 13 травня на прохання захисту Єрмака надати час для ознайомлення з матеріалами справи.

В середу засідання продовжилося, перша його частина пройшла у закритому режимі та була перервана після оголошення повітряної тривоги в Києві.

САП має намір просити суд про обрання запобіжного заходу Єрмаку у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 180 млн грн.