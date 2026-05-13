Інтерфакс-Україна
14:05 13.05.2026

До лікарні доставили трьох людей, що постраждали через атаку ворога по маршрутці в Херсоні

Літня жінка, яка постраждала через удар російського дрона по маршрутці у центрі Херсона, звернулась до лікарні, повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

"У 79-річної херсонки – вибухова травма, уламкові поранення руки та забій обличчя. Потерпілій призначили амбулаторне лікування", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі обладміністрації в середу.

Трохи згодом в обладміністрації повідомили, що до лікарні доставили ще двох людей, які близько 11:00 постраждали через удар російського дрона по маршрутці у Херсоні. "60-річна жінка та 72-річний чоловік дістали вибухові травми та уламкові поранення ніг", – йдеться у повідомленні. 

Наразі вони отримують необхідну меддопомогу. Їх стан – середнього ступеня тяжкості.

Також меддопомога знадобилась жінці, яка напередодні вдень постраждала через російський обстріл селища Комишани Херсонської громади. "У момент атаки 71-річна місцева жителька перебувала на подвір’ї будинку, в який поцілив ворожий снаряд. Вона дістала вибухову травму, контузію та струс головного мозку", – розповіли в обладміністрації.

Потерпіла лікуватиметься амбулаторно.

