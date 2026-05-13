З початку травня з прикордоння Сумщини евакуювалися майже 350 людей – обладміністрація

З 1 по 11 травня з прикордонних населених пукнтів Сумської області евакуювали 343 людини, найбільше з Великописарівської, Середино-Будської та Краснопільської громад, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров в телеграм-каналі.

Також евакуювалися з Білопільської, Юнаківської, Миколаївської, Шалигинської, Зноб-Новгородської, Глухівської та Есманьської громад.

"Для евакуйованих в області працюють транзитні центри, місця тимчасового проживання, доступні будинки та квартири для розселення. Продовжують працювати й модульні містечка для переселенців, облаштування нового житла триває", – наголосив Григоров.

Він подякував всім, хто долучений до евакуації людей з прикордоння, і закликав жителів прикордонних районів не відтерміновувати рішення про евакуацію.

"Ризики для життя на прикордонні – вкрай високі", – додав Григоров.