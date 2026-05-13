Чоловік підірвався на вибухівці в Бериславському районі, дістав травму та уламкові поранення ноги

20-річний хлопець підірвався на вибухівці поблизу села Дудчани Бериславського району Херсонської області, його доставили до лікарні, повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

"До лікарні доставили 20-річного хлопця, який підірвався на вибухівці поблизу села Дудчани. Місцевий житель наїхав на вибуховий предмет. Внаслідок детонації він дістав вибухову травму та уламкові поранення ноги", – йдеться у повідомленні Херсонської ОВА у Телеграмі у середу.

Постраждалого шпиталізували.