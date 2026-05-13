14:00 13.05.2026

Чоловік підірвався на вибухівці в Бериславському районі, дістав травму та уламкові поранення ноги

20-річний хлопець підірвався на вибухівці поблизу села Дудчани Бериславського району Херсонської області, його доставили до лікарні, повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

"До лікарні доставили 20-річного хлопця, який підірвався на вибухівці поблизу села Дудчани. Місцевий житель наїхав на вибуховий предмет. Внаслідок детонації він дістав вибухову травму та уламкові поранення ноги", – йдеться у повідомленні Херсонської ОВА у Телеграмі у середу.

Постраждалого шпиталізували.

13:56 13.05.2026
В Одесі вже двоє постраждалих через атаку ворога – ОВА

13:54 13.05.2026
Збитий дрон впав у Києві, без постраждалих

13:45 13.05.2026
Одна людина постраждала в Одесі через ворожу дронову атаку – МВА

13:43 13.05.2026
Авіабомба вбила 76-річного чоловіка на сільгосппідприємстві під Запоріжжям – ОВА

12:06 13.05.2026
На Херсонщині заочно засуджено керівницю окупаційної "служби зайнятості"

18:11 12.05.2026
Троє жителів Херсона дістали поранень від обстрілів РФ протягом дня – прокуратура

11:31 10.05.2026
Жінка загинула через удар БпЛА окупантів на Херсонщині – ОВА

18:33 07.05.2026
Лубінець: Триває підготовка до евакуації людей з Олешок на лівобережжі Херсонщини

16:42 04.05.2026
Мирний мешканець загинув у передмісті Херсону через ворожий обстріл – ОВА

14:48 04.05.2026
Окупанти обстріляли Комишани під Херсоном, загинув місцевий житель – міськадміністрація

