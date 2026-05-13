13:59 13.05.2026

Міносвіти оголосило конкурси на посади ректорів ще 2-х університетів

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурси на заміщення посад ректорів ще у двох університетах Харькова і Львова.

Згідно з повідомленнями міністерства, оголошенно конкурси на посади ректорів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна і Національного лісотехнічного університету України.

Зазначається, що у конкурсах можуть брати участь громадяни України, які володіють державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови (вільне володіння державною мовою першого або другого ступеня), мають вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як десять років.

Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення на офіційному вебсайті Міносвіти.

Як повідомлялося, у жовтні 2025 року-квітні 2026 року Міносвіти оголосило конкурси на заміщення посад ректорів у 29 університетах Дніпра, Одеси, Вінниці, Кропивницького, Харкова, Хмельницького, Чернігова, Сум, Житомира, Білої Церкви, Черкас, Ніжина і Києва, зокрема Одеської державної академії будівництва та архітектури, Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, Національного університету харчових технологій,  Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Також було оголошено конкурси заміщення посад ректорів на Вінницького національного технічного університету, Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, Центральноукраїнського національного технічного університету, Національного університету "Чернігівська політехніка", Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка, Сумського державного університету, Поліського національного університету, Дніпровського державного аграрно-економічного університету, Одеського національного університету імені Мечникова, Білоцерківського національного аграрного університету, Національного аерокосмічного університету "Харківський авіаційний інститут", Державного університету "Житомирська політехніка".

Крім того, повідомлялося про конкурси на посади ректорів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, Хмельницького національного університету, Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Національного технічного університету "Дніпровська політехніка", Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Київського національного університету технологій та дизайну, Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка, Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького і Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

Як повідомлялося, у Міносвіти заявили, що в 2025-2026 роках в Україні пройде близько 60 виборів ректорів.

10:33 13.05.2026
Уряд Франції спільно з міжнародною організацією Aquassistance забезпечили водопостачанням реабілітаційний центр Unbroken

