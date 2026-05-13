В Одесі вже двоє постраждалих через атаку ворога – ОВА

Кількість постраждалих через ворожу дронову зросла, вже відомо про двох поранених, зафіксовано падіння уламків БпЛА на дах багатоповерхівки, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Зафіксовано падіння уламків БпЛА на дах 9-поверхового житлового будинку з подальшим загоранням припаркованих автомобілей. Попередньо, двоє людей постраждало", – написав він у Телеграмі.

Інформація уточнюється.

"До відбою повітряної тривоги прошу мешканців залишатися в укриттях", – наголосив Кіпер.