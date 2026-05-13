Збитий дрон впав у Києві, без постраждалих

Очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко повідомив про падіння уламків дрона в Оболонському районі української столиці, обійшлося без постраждалих.

"Зафіксовано падіння уламків БпЛА в Оболонському районі. Попередньо, без постраждалих. Інформація уточнюється", – написав Ткаченко в Телеграм у середу.

Перед цим у місті було оголошено повітряну тривогу, було чути вибухи.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про роботу систем протиповітряної оборони та уточнив, що уламки збитого ворожого дрона впали на відкритій території.

"Падіння уламків БпЛА на відкритій території в Оболонському районі столиці. Екстрені служби прямують на місце", – написав він в Телеграм.