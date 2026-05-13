Інтерфакс-Україна
Події
13:54 13.05.2026

Збитий дрон впав у Києві, без постраждалих

1 хв читати
Збитий дрон впав у Києві, без постраждалих

Очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко повідомив про падіння уламків дрона в Оболонському районі української столиці, обійшлося без постраждалих.

"Зафіксовано падіння уламків БпЛА в Оболонському районі. Попередньо, без постраждалих. Інформація уточнюється", – написав Ткаченко в Телеграм у середу.

Перед цим у місті було оголошено повітряну тривогу, було чути вибухи.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про роботу систем протиповітряної оборони та уточнив, що уламки збитого ворожого дрона впали на відкритій території.

"Падіння уламків БпЛА на відкритій території в Оболонському районі столиці. Екстрені служби прямують на місце", – написав він в Телеграм.

Теги: #київ #атаки_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:00 13.05.2026
Чоловік підірвався на вибухівці в Бериславському районі, дістав травму та уламкові поранення ноги

Чоловік підірвався на вибухівці в Бериславському районі, дістав травму та уламкові поранення ноги

13:56 13.05.2026
В Одесі вже двоє постраждалих через атаку ворога – ОВА

В Одесі вже двоє постраждалих через атаку ворога – ОВА

13:45 13.05.2026
Одна людина постраждала в Одесі через ворожу дронову атаку – МВА

Одна людина постраждала в Одесі через ворожу дронову атаку – МВА

13:43 13.05.2026
Авіабомба вбила 76-річного чоловіка на сільгосппідприємстві під Запоріжжям – ОВА

Авіабомба вбила 76-річного чоловіка на сільгосппідприємстві під Запоріжжям – ОВА

11:10 13.05.2026
У Києві затримано дезертира, який реєстрував Starlink для окупантів

У Києві затримано дезертира, який реєстрував Starlink для окупантів

17:36 12.05.2026
Станом на 11 травня в Україні був 4821 флакон антирабічного імуноглобуліну, в Києві – 145 флаконів – ЦГЗ

Станом на 11 травня в Україні був 4821 флакон антирабічного імуноглобуліну, в Києві – 145 флаконів – ЦГЗ

17:31 12.05.2026
Виставку робіт військових, переселенців і дітей війни відкрили біля Арки Свободи у Києві

Виставку робіт військових, переселенців і дітей війни відкрили біля Арки Свободи у Києві

16:15 12.05.2026
McDonald's відкрив перший у Києві ресторан за принципами сталого дизайну

McDonald's відкрив перший у Києві ресторан за принципами сталого дизайну

14:34 12.05.2026
СБУ викрила у Києві дві масштабні схеми ухилення від мобілізації

СБУ викрила у Києві дві масштабні схеми ухилення від мобілізації

13:31 12.05.2026
У межах плану енергостійкості у Києві побудували об'єкти розподіленої когенерації потужністю 40 МВт – КМДА

У межах плану енергостійкості у Києві побудували об'єкти розподіленої когенерації потужністю 40 МВт – КМДА

ВАЖЛИВЕ

Липень має довести, що НАТО сильне та не розвалиться, – Зеленський

Україна розраховує, що Трамп у КНР порушить питання закінчення війни РФ проти України, – Зеленський

Зеленський прибув до Румунії

Протягом дня можуть бути ще хвилі російських дронових атак – Зеленський

Внаслідок нічної атаки БпЛА по Полтавській громаді пошкоджено електропідстанцію, частина споживачів без світла – ОВА

ОСТАННЄ

Міністр оборони Греції на засіданні Ради ЄС порушить питання про виявлений український морський дрон

Чиновник Держгеокадастру в Харківській області вимагав хабар у фермера – ДБР

Пункт допомоги УЧХ працює у Полтаві для постраждалих внаслідок російської атаки БпЛА

Липень має довести, що НАТО сильне та не розвалиться, – Зеленський

Оператори "Кракена" евакуювали чотирьох цивільних із зони бойових дій з-під Лиману – Третій армійський корпус

Кадрове забезпечення шкіл залишається проблемним викликом – голова комітету Ради

Україна розраховує, що Трамп у КНР порушить питання закінчення війни РФ проти України, – Зеленський

Після відбою тривоги засідання з обрання запобіжного заходу Єрмаку продовжилося

До лікарні доставили трьох людей, що постраждали через атаку ворога по маршрутці в Херсоні

З початку травня з прикордоння Сумщини евакуювалися майже 350 людей – обладміністрація

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА