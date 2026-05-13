Інтерфакс-Україна
Події
13:49 13.05.2026

Закрита частина засідання по обранню запобіжного заходу Єрмаку завершилася, після відбою буде відкрита

Закрита частина засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС) з обрання запобіжного заходу екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку завершилася.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", після оголошення відбою повітряної тривоги засідання продовжиться у відкритому режимі виступами захисту.

Як повідомлялося, Єрмак особисто присутній на засіданні, яке почалося з запізненням через оголошену повітряну тривогу.

11 травня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Єрмаку як одному з учасників організованої групи, причетної до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Сам Єрмак заперечив наявність у нього елітної нерухомості.

12 травня відбулося перше засідання ВАКС з обрання запобіжного заходу Єрмаку, який підозрюється в легалізації коштів. В той же день було оголошено перерву в засіданні до 13 травня на прохання захисту Єрмака надати час для ознайомлення з матеріалами справи.

Як очікується, на засіданні в середу прокуратура надасть суду додаткові матеріали, після чого буде оголошено рішення щодо клопотання про обрання запобіжного заходу. Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) має намір просити суд про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 180 млн грн.

