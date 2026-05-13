Одна людина постраждала в Одесі через ворожу дронову атаку – МВА

В Одесі через ворожу дронову атаку зафіксована пожежа в одному із дворів міста, горіли автівки, наразі відомо про одного постраждалого, повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"Внаслідок ворожої атаки зафіксована пожежа в одному із дворів міста. Загорілися декілька автівок. Попередньо одна людина постраждала", – написав він у Телеграмі у середу.

"Повітряна тривога триває, тож прошу всіх бути у безпечних місцях", – додав Лисак.