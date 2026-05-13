Інтерфакс-Україна
Події
13:45 13.05.2026

Одна людина постраждала в Одесі через ворожу дронову атаку – МВА

В Одесі через ворожу дронову атаку зафіксована пожежа в одному із дворів міста, горіли автівки, наразі відомо про одного постраждалого, повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"Внаслідок ворожої атаки зафіксована пожежа в одному із дворів міста. Загорілися декілька автівок. Попередньо одна людина постраждала", – написав він у Телеграмі у середу.

"Повітряна тривога триває, тож прошу всіх бути у безпечних місцях", – додав Лисак.

Теги: #одеса #атаки_рф

14:00 13.05.2026
Чоловік підірвався на вибухівці в Бериславському районі, дістав травму та уламкові поранення ноги

13:56 13.05.2026
В Одесі вже двоє постраждалих через атаку ворога – ОВА

13:54 13.05.2026
Збитий дрон впав у Києві, без постраждалих

13:43 13.05.2026
Авіабомба вбила 76-річного чоловіка на сільгосппідприємстві під Запоріжжям – ОВА

14:02 09.05.2026
Правопорушника, що стріляв поблизу піцерії в Одесі, затримано – поліція

19:00 07.05.2026
Одеса готується до початку курортного сезону – влада

18:28 05.05.2026
В Одесі група осіб напала на авто ТЦК та СП з використанням подразнювального газу, троє з військовозобов'язаних втекли

12:29 05.05.2026
Ворог внаслідок удару по порту Великої Одеси пошкодив цивільне судно під прапором Островів Кука – АМПУ

12:43 04.05.2026
В Одесі зловмисники продавали гумдопомогу, яка мала безоплатно надходити українцям

19:56 01.05.2026
Зеленський анонсував посилення ППО для Дніпра та Одеси

