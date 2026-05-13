Авіабомба вбила 76-річного чоловіка на сільгосппідприємстві під Запоріжжям – ОВА

Літній чоловік загинув у Запорізькому районі внаслідок дронової атаки ворога на сільгосппідприємство, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені споруди, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Росіяни керованою авіабомбою атакували територію одного із сільгосппідприємств. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені споруди. Смертельних поранень дістав 76-річний чоловік", – написав Федоров у Телеграмі у середу.