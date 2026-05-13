13:39 13.05.2026

БЕБ вилучило майно на 20 млн грн під час 22 обшуків на підпільному виробництві кави на Київщині

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Київській області спільно з кіберполіцією провели 22 обшуки та вилучили майно орієнтовною вартістю майже 20 млн грн у межах ліквідації масштабного підпільного виробництва фальсифікованої кави.

Як повідомляється на сайті відомства в середу, учасники групи облаштували цехи у складських приміщеннях, де здійснювали повний цикл виготовлення продукції під логотипами відомих світових брендів. Фальсифікат реалізовували через інтернет-магазини, маркетплейси та мережу кав’ярень по всій Україні.

Зокрема, фігуранти використовували досвід колишньої офіційної співпраці з правовласником торговельної марки, незаконно продовжуючи використовувати бренд після завершення контракту у 2021 році. Для прийому платежів за підроблену продукцію використовувалися реквізити фіктивних підприємців.

Під час обшуків детективи вилучили виробниче обладнання, поліграфічні матеріали, тисячі упаковок готової продукції, сировину, а також транспортні засоби та готівку.

"Контрафакт - це тіньовий ринок, який завдає збитків державі, б’є по легальному бізнесу та несе загрозу споживачам. Організатори таких схем працюють поза законом, уникають сплати податків і свідомо нехтують будь-якими стандартами якості", - процитувало відомство керівника ТУ БЕБ у Київській області Віталія Перуніна.

Досудове розслідування триває за ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України (незаконне використання знака для товарів і послуг у великих розмірах). Процесуальне керівництво здійснює Київська обласна прокуратура. Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до злочинної схеми.

Як повідомлялось, очільник комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у листопаді привернув увагу БЕБ і Державної податкової служби (ДПС) до сектору обігу кави. За його словами, він перетворився на один з найпроблемніших в частині сплати податків, а втрати держави сягають 1 млрд грн.

