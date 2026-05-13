Інтерфакс-Україна
Події
13:36 13.05.2026

Троє поранених у Хмельницькій області через ворожу атаку – обладміністрація

1 хв читати
Троє поранених у Хмельницькій області через ворожу атаку – обладміністрація
Фото: Хмельницька ОДА

Очільник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін повідомив про трьох поранених у Хмельницькій області через дронову атаку російських окупантів у середу.

"Внаслідок атаки відомо про трьох травмованих людей. Їх госпіталізовано до медичних закладів у стані середньої важкості, їм надано медичну допомогу. Стан стабільний", – написав Тюрін в Телеграм.

"У небі ще дуже багато ворожих БПЛА. Перебувайте в укриттях", – додав керівник обладміністрації.

Раніше у цей день Головне управління розвідки Міністерства оборони України попередило про ведення Росією комбінованого тривалого повітряного удару по критичних об’єктах в Україні.

Теги: #хмельниччина #атаки_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:00 13.05.2026
Чоловік підірвався на вибухівці в Бериславському районі, дістав травму та уламкові поранення ноги

Чоловік підірвався на вибухівці в Бериславському районі, дістав травму та уламкові поранення ноги

13:56 13.05.2026
В Одесі вже двоє постраждалих через атаку ворога – ОВА

В Одесі вже двоє постраждалих через атаку ворога – ОВА

13:54 13.05.2026
Збитий дрон впав у Києві, без постраждалих

Збитий дрон впав у Києві, без постраждалих

13:45 13.05.2026
Одна людина постраждала в Одесі через ворожу дронову атаку – МВА

Одна людина постраждала в Одесі через ворожу дронову атаку – МВА

13:43 13.05.2026
Авіабомба вбила 76-річного чоловіка на сільгосппідприємстві під Запоріжжям – ОВА

Авіабомба вбила 76-річного чоловіка на сільгосппідприємстві під Запоріжжям – ОВА

16:45 29.04.2026
ДБР повідомило про підозру військовослужбовцю з Хмельниччини, який бив і катував дівчину

ДБР повідомило про підозру військовослужбовцю з Хмельниччини, який бив і катував дівчину

14:32 29.04.2026
ВАКС стягнув 7,3 млн грн необґрунтованого активу з родини посадовця ДМС Хмельниччини

ВАКС стягнув 7,3 млн грн необґрунтованого активу з родини посадовця ДМС Хмельниччини

17:14 16.03.2026
Рецидивіст, який на замовлення рф коригував обстріли Хмельниччини, отримав 15,5 років тюрми – СБУ

Рецидивіст, який на замовлення рф коригував обстріли Хмельниччини, отримав 15,5 років тюрми – СБУ

13:19 05.03.2026
Жінка та троє дітей загинули у пожежі на Хмельниччини – ДСНС

Жінка та троє дітей загинули у пожежі на Хмельниччини – ДСНС

13:17 03.03.2026
Повідомлено про підозру у корупції очільнику Держпраці на Хмельниччині – ДБР

Повідомлено про підозру у корупції очільнику Держпраці на Хмельниччині – ДБР

ВАЖЛИВЕ

Липень має довести, що НАТО сильне та не розвалиться, – Зеленський

Україна розраховує, що Трамп у КНР порушить питання закінчення війни РФ проти України, – Зеленський

Зеленський прибув до Румунії

Протягом дня можуть бути ще хвилі російських дронових атак – Зеленський

Внаслідок нічної атаки БпЛА по Полтавській громаді пошкоджено електропідстанцію, частина споживачів без світла – ОВА

ОСТАННЄ

Пункт допомоги УЧХ працює у Полтаві для постраждалих внаслідок російської атаки БпЛА

Липень має довести, що НАТО сильне та не розвалиться, – Зеленський

Оператори "Кракена" евакуювали чотирьох цивільних із зони бойових дій з-під Лиману – Третій армійський корпус

Кадрове забезпечення шкіл залишається проблемним викликом – голова комітету Ради

Україна розраховує, що Трамп у КНР порушить питання закінчення війни РФ проти України, – Зеленський

Після відбою тривоги засідання з обрання запобіжного заходу Єрмаку продовжилося

До лікарні доставили трьох людей, що постраждали через атаку ворога по маршрутці в Херсоні

З початку травня з прикордоння Сумщини евакуювалися майже 350 людей – обладміністрація

Міносвіти оголосило конкурси на посади ректорів ще 2-х університетів

Закрита частина засідання по обранню запобіжного заходу Єрмаку завершилася, після відбою буде відкрита

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА