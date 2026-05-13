Троє поранених у Хмельницькій області через ворожу атаку – обладміністрація

Фото: Хмельницька ОДА

Очільник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін повідомив про трьох поранених у Хмельницькій області через дронову атаку російських окупантів у середу.

"Внаслідок атаки відомо про трьох травмованих людей. Їх госпіталізовано до медичних закладів у стані середньої важкості, їм надано медичну допомогу. Стан стабільний", – написав Тюрін в Телеграм.

"У небі ще дуже багато ворожих БПЛА. Перебувайте в укриттях", – додав керівник обладміністрації.

Раніше у цей день Головне управління розвідки Міністерства оборони України попередило про ведення Росією комбінованого тривалого повітряного удару по критичних об’єктах в Україні.