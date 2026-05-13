Інтерфакс-Україна
Події
13:22 13.05.2026

Відкрито 363 проваджень щодо сексуального насильства військових РФ на ТОТ – Лубінець

1 хв читати
Відкрито 363 проваджень щодо сексуального насильства військових РФ на ТОТ – Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про відкриття 363 кримінальних проваджень, пов’язаних з сексуальним насильством російських військовослужбовців на тимчасово окупованих РФ територіях України.

"Найменший вік постраждалої особи від сексуального насильства, скоєного російськими солдатами – 4 роки… Станом на сьогодні постраждалими є діти, жінки та чоловіки. Відкрито 363 кримінальних провадження… Відбуваються розслідування… також ми фіксуємо подібні злочини, які постійно відбуваються на тимчасово окупованій території України з боку російських солдатів", – сказав Лубінець під час щорічної доповіді про стан додержання та захисту прав і свобод людини в Україні у 2025 році на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.

Теги: #армія_рф #окупанти #сексуальне_насилля

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:58 11.05.2026
Наступ окупантів продовжив сповільнення минулого тижня, під Гуляйполем та Куп'янськом зупинився – DeepState

Наступ окупантів продовжив сповільнення минулого тижня, під Гуляйполем та Куп'янськом зупинився – DeepState

18:47 06.05.2026
СБС провели операцію зі знищення навчального центру окупантів у Хрустальному Луганської області

СБС провели операцію зі знищення навчального центру окупантів у Хрустальному Луганської області

16:53 29.04.2026
Більше 7 тис північнокорейських військовослужбовців загинули чи отримали поранння у війні РФ проти України – Координаційний штаб

Більше 7 тис північнокорейських військовослужбовців загинули чи отримали поранння у війні РФ проти України – Координаційний штаб

14:38 29.04.2026
Україні відомо про 28391 іноземця із 136 країни світу в армії РФ – Координаційний штаб

Україні відомо про 28391 іноземця із 136 країни світу в армії РФ – Координаційний штаб

13:48 29.04.2026
Координаційний штаб анонсував запуск проєкту для зупинення рекрутингу іноземців до лав російської армії

Координаційний штаб анонсував запуск проєкту для зупинення рекрутингу іноземців до лав російської армії

12:41 29.04.2026
Україна призупинила рекрутинг іноземців в армію РФ у 36 країнах світу за 2025-26рр. – Координаційний штаб

Україна призупинила рекрутинг іноземців в армію РФ у 36 країнах світу за 2025-26рр. – Координаційний штаб

16:07 26.04.2026
Випадки канібалізму зафіксовані в армії РФ – ЗМІ

Випадки канібалізму зафіксовані в армії РФ – ЗМІ

16:43 21.04.2026
Зеленський: зменшення санкційного та політичного тиску від партнерів на РФ позначилося частковим зростанням російських військових амбіцій

Зеленський: зменшення санкційного та політичного тиску від партнерів на РФ позначилося частковим зростанням російських військових амбіцій

15:08 17.04.2026
Понад 300 іноземних найманців, які воювали на боці РФ, в українському полоні – Сибіга

Понад 300 іноземних найманців, які воювали на боці РФ, в українському полоні – Сибіга

19:06 07.04.2026
Росіяни просунулися в районі Покровська: під Гришиним та Котлиним – DeepState

Росіяни просунулися в районі Покровська: під Гришиним та Котлиним – DeepState

ВАЖЛИВЕ

Зеленський прибув до Румунії

Протягом дня можуть бути ще хвилі російських дронових атак – Зеленський

Внаслідок нічної атаки БпЛА по Полтавській громаді пошкоджено електропідстанцію, частина споживачів без світла – ОВА

Кількість постраждалих унаслідок атаки РФ на Кривий Ріг зросла до чотирьох, двоє людей загинули

Україна ввела санкції проти 32 компаній з РФ, які забезпечують російський ВПК – укази

ОСТАННЄ

Зеленський прибув до Румунії

ГУР: РФ розпочала комбінований тривалий повітряний удар по критичних об'єктах в Україні

Поліція викрила посадовця в/ч, який вимагав 100 тис грн за безперешкодне постачання продуктів для ЗСУ

Апеляційна палата ВАКС не скасувала підозру Тимошенко

Лубінець пропонує створити робочу групу для зміни системи мобілізації

Єрмак прибув до ВАКС, засідання почалося після відбою повітряної тривоги

Окупанти атакували дроном маршрутний автобус в Херсоні, постраждали 6 пасажирів та водій

Директор БЕБ анонсував проведення масштабної операції з ліквідації нелегального обігу вейпів у 12 регіонах

На Херсонщині заочно засуджено керівницю окупаційної "служби зайнятості"

У Києві затримано дезертира, який реєстрував Starlink для окупантів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА