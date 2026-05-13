Відкрито 363 проваджень щодо сексуального насильства військових РФ на ТОТ – Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про відкриття 363 кримінальних проваджень, пов’язаних з сексуальним насильством російських військовослужбовців на тимчасово окупованих РФ територіях України.

"Найменший вік постраждалої особи від сексуального насильства, скоєного російськими солдатами – 4 роки… Станом на сьогодні постраждалими є діти, жінки та чоловіки. Відкрито 363 кримінальних провадження… Відбуваються розслідування… також ми фіксуємо подібні злочини, які постійно відбуваються на тимчасово окупованій території України з боку російських солдатів", – сказав Лубінець під час щорічної доповіді про стан додержання та захисту прав і свобод людини в Україні у 2025 році на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.