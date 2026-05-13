Інтерфакс-Україна
13:19 13.05.2026

Зеленський прибув до Румунії

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська прибули до Румунії для участі у саміті "Бухарестської дев’ятки".

"Прибули разом із першою леді до Румунії. Сьогодні тут проходить саміт країн «Бухарестської дев’ятки» за участі країн Північної Європи. Заплановані важливі зустрічі на полях саміту", - написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Президент зазначив, що зараз у світі потрібні спільні рішення, щоб для всіх стало більше безпеки.

"Будемо залучати додаткові ресурси для нашої оборони та розширювати формат Drone Deals", - повідомив президент.

Перша леді України  зустрінеться з першою леді Румунії та візьме участь у підписанні меморандумів про приєднання румунських університетів до Глобальної коаліції українських студій.

