Інтерфакс-Україна
13:05 13.05.2026

ГУР: РФ розпочала комбінований тривалий повітряний удар по критичних об'єктах в Україні

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України заявило, що РФ розпочала комбінований тривалий повітряний удар по критичних об’єктах: у першій хвилі з використанням значної кількості безпілотників, у другій – крилатих ракет та балістики.

"13 травня 2026 року держава-агресор росія розпочала проти України комбіновану повітряну атаку, яка може мати тривалий характер", – йдеться у повідомленні ГУР у Телеграмі у середу.

Повідомляється, що у першій хвилі атаки агресор застосовує значну кількість ударних безпілотників для перевантаження системи протиповітряної оборони України та ураження цивільних об’єктів. Надалі Росія планує застосувати значну кількість крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістики.

"Цілі Москви – об’єкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення великих міст, зокрема енергетики, підприємства ВПК, будівлі органів державної влади. У такий спосіб росія, яка відкинула пропозиції перемир’я, прагне вкотре вплинути на стійкість України у війні за свободу", – наголосили у ГУР.

ГУР МО України нагадує про важливість реагувати на сигнали повітряної тривоги та – як завжди в таких випадках – скористатись укриттями.

