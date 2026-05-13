Інтерфакс-Україна
Події
12:55 13.05.2026

Поліція викрила посадовця в/ч, який вимагав 100 тис грн за безперешкодне постачання продуктів для ЗСУ

1 хв читати
Поліція викрила посадовця в/ч, який вимагав 100 тис грн за безперешкодне постачання продуктів для ЗСУ

Слідчі поліції викрили начальника продовольчого складу однієї з військових частин, який вимагав гроші у приватного підприємства-постачальника добових польових наборів продуктів для військових за державним контрактом, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"За даними слідства, посадовець, відповідальний за вхідний контроль та приймання продукції, почав штучно створювати перешкоди для постачальника. Він погрожував виявляти нібито "недоліки" у товарі та не приймати продукцію, що могло призвести до штрафних санкцій, зриву поставок і збитків для підприємства. Щоб безперешкодно продовжувати постачання продуктів для потреб військових, представники товариства мали передати йому 100 тисяч гривень неправомірної вигоди", – йдеться у повідомленні.

Поліцейські спільно з оперативниками Департаменту військової контррозвідки СБУ затримали фігуранта під час одержання грошей. Також правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем його роботи.

Наразі посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання службовою особою неправомірної вигоди, поєднане з її вимаганням. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади.

Суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Теги: #зсу #посадовець #продукти #нацполіція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:07 12.05.2026
Мережу з вирощування та збуту тютюну з плантацією понад 11 га викрито на Одещини та Тернопільщині – БЕБ

Мережу з вирощування та збуту тютюну з плантацією понад 11 га викрито на Одещини та Тернопільщині – БЕБ

11:18 12.05.2026
СБС ЗСУ: Уражено дві РЛС, склади та пункти дислокації противника

СБС ЗСУ: Уражено дві РЛС, склади та пункти дислокації противника

10:26 11.05.2026
Посадовець ДМС Хмельницької області приховав у декларації майна на понад 13 млн грн – ДБР

Посадовець ДМС Хмельницької області приховав у декларації майна на понад 13 млн грн – ДБР

15:13 10.05.2026
У Кремлі знову вимагають відведення ЗСУ з Донбасу і чекають на візит представників США

У Кремлі знову вимагають відведення ЗСУ з Донбасу і чекають на візит представників США

10:48 10.05.2026
На Львівщині в ДТП за участі авто та мотоцикла травмовано двох неповнолітніх – поліція розслідує обставини

На Львівщині в ДТП за участі авто та мотоцикла травмовано двох неповнолітніх – поліція розслідує обставини

14:28 09.05.2026
Обстріл Краматорська 5 травня: у лікарні помер заступник голови Краматорської РДА

Обстріл Краматорська 5 травня: у лікарні помер заступник голови Краматорської РДА

11:52 08.05.2026
У Києві чоловік загинув після падіння з 11-го поверху, поліція встановлює обставини

У Києві чоловік загинув після падіння з 11-го поверху, поліція встановлює обставини

09:54 08.05.2026
Голова Нацполіції: з'явилися загрози використання дронів в кримінальному середовищі, потрібен закон

Голова Нацполіції: з'явилися загрози використання дронів в кримінальному середовищі, потрібен закон

09:48 08.05.2026
Від початку війни ворог атакував 707 об'єктів енергетики в Україні із застосуванням більше 5 тис. дронів – голова Нацполіції

Від початку війни ворог атакував 707 об'єктів енергетики в Україні із застосуванням більше 5 тис. дронів – голова Нацполіції

09:46 08.05.2026
Голова Нацполіції: від початку війни ворог більше 500 разів атакував об'єкти залізниці, 274 – в цьому році

Голова Нацполіції: від початку війни ворог більше 500 разів атакував об'єкти залізниці, 274 – в цьому році

ВАЖЛИВЕ

Протягом дня можуть бути ще хвилі російських дронових атак – Зеленський

Внаслідок нічної атаки БпЛА по Полтавській громаді пошкоджено електропідстанцію, частина споживачів без світла – ОВА

Кількість постраждалих унаслідок атаки РФ на Кривий Ріг зросла до чотирьох, двоє людей загинули

Україна ввела санкції проти 32 компаній з РФ, які забезпечують російський ВПК – укази

Окупанти скинули КАБи на Дубовиківську громаду Дніпропетровської області, четверо загиблих – ОВА

ОСТАННЄ

Апеляційна палата ВАКС не скасувала підозру Тимошенко

Лубінець пропонує створити робочу групу для зміни системи мобілізації

Єрмак прибув до ВАКС, засідання почалося після відбою повітряної тривоги

Окупанти атакували дроном маршрутний автобус в Херсоні, постраждали 6 пасажирів та водій

Директор БЕБ анонсував проведення масштабної операції з ліквідації нелегального обігу вейпів у 12 регіонах

На Херсонщині заочно засуджено керівницю окупаційної "служби зайнятості"

У Києві затримано дезертира, який реєстрував Starlink для окупантів

Уряд Франції спільно з міжнародною організацією Aquassistance забезпечили водопостачанням реабілітаційний центр Unbroken

Протягом дня можуть бути ще хвилі російських дронових атак – Зеленський

Взято під варту мешканця Охтирки, який кинув гранату під ноги правоохоронцям – прокуратура

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА