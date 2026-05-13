Поліція викрила посадовця в/ч, який вимагав 100 тис грн за безперешкодне постачання продуктів для ЗСУ

Слідчі поліції викрили начальника продовольчого складу однієї з військових частин, який вимагав гроші у приватного підприємства-постачальника добових польових наборів продуктів для військових за державним контрактом, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"За даними слідства, посадовець, відповідальний за вхідний контроль та приймання продукції, почав штучно створювати перешкоди для постачальника. Він погрожував виявляти нібито "недоліки" у товарі та не приймати продукцію, що могло призвести до штрафних санкцій, зриву поставок і збитків для підприємства. Щоб безперешкодно продовжувати постачання продуктів для потреб військових, представники товариства мали передати йому 100 тисяч гривень неправомірної вигоди", – йдеться у повідомленні.

Поліцейські спільно з оперативниками Департаменту військової контррозвідки СБУ затримали фігуранта під час одержання грошей. Також правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем його роботи.

Наразі посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання службовою особою неправомірної вигоди, поєднане з її вимаганням. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади.

Суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.