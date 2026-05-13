12:51 13.05.2026

Апеляційна палата ВАКС не скасувала підозру Тимошенко

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) залишила без задоволення апеляційні скарги захисників голови фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко щодо скасування підозри депутатці.

"У вівторок, 12 травня 2026 року, апеляційна палата ВАКС завершила розгляд апеляційних скарг сторони захисту на ухвалу слідчого судді ВАКС від 21.04.2026 про відмову у задоволенні скарги на повідомлення про підозру керівниці однієї з парламентських фракцій", – йдеться у повідомленні ВАКС у Телеграмі.

Повідомляється, що за результатами розгляду колегія суддів Апеляційної палати ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги захисників, а ухвалу слідчого судді без змін.

"Суд дійшов висновку, що надані стороною обвинувачення матеріали на цьому етапі кримінального провадження свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, яке інкримінується народній депутатці", – йдеться у повідомленні ВАКС.

Ухвала Апеляційної палати набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню в касаційному порядку не підлягає. За даними слідства, вказана особа підозрюється у пропозиції, обіцянки неправомірної вигоди службовій особі (ч. 4 ст. 369 КК України).

Як повідомляє Центр протидії корупції, під час розгляду в апеляції Тимошенко неодноразово заявляла, що справа є "політичним переслідуванням, наклепом, доказів у справі недостатньо".

Прокурор САП своєю чергою зазначив, що зібрано достатньо доказів і їхня сукупність була достатня для повідомлення про підозру.

Як повідомлялося, Тимошенко підозрюють у пропозиції хабаря народним депутатам за "потрібні" голосування у Верховній Раді. Раніше суд встановив Тимошенко та її захисту строк на ознайомлення з матеріалами до 24 травня.

Після цього прокурор САП має направити обвинувальний акт до суду та суд призначить перше підготовче засідання.

