12:47 13.05.2026

Лубінець пропонує створити робочу групу для зміни системи мобілізації

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець пропонує створити робочу групу на рівні Міністерства оборони для зміни чинної системи проведення мобілізації.

"У нас провалені всі доручення, які отримали відповідні структури по кардинальній зміні питання проведення мобілізації. І на відміну від багатьох, хто публічно коментує, що в умовах повномасштабної агресії ми не можемо поміняти цю систему, я категорично не погоджуюсь. У нас є рецепт, як терміново поміняти цю ситуацію. Громадяни України повинні відчувати свою захищеність в приміщеннях ТЦК і СП, а не навпаки. Я вимагаю, щоб була створена терміново робоча група на рівні Міністерства оборони, куди особисто увійде уповноважений з представниками парламенту", – сказав Лубінець під час щорічної доповіді про стан додержання та захисту прав і свобод людини в Україні у 2025 році на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.

Він зазначив, що отримав понад 6 тисяч звернень про порушення прав людини під час мобілізації. "На жаль, у нас продовжується ганебна практика використання балаклав, застосування незаконної сили, побиття. Навіть дійшли до того, що у приміщеннях ТЦК та СП вбивають цивільних громадян", – сказав Лубінець.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", народні депутати підтримали 314 голосами "за" постанову (№15129) про щорічну доповідь омбудсмана.

17:40 12.05.2026
В Армія+ запустили курс "Адаптація рекрута"

14:34 12.05.2026
СБУ викрила у Києві дві масштабні схеми ухилення від мобілізації

13:14 12.05.2026
У Києві затримано організатора незаконних схем ухилення від мобілізації – прокурора

20:13 11.05.2026
Міноборони розраховує запустити армійську реформу вже в червні – Зеленський

11:07 11.05.2026
У Міноборони планують реформувати ТЦК та СП в "Офіси резерву+": частину функцій хочуть передати поліції – ЗМІ

09:19 11.05.2026
Пісторіус прибув до Києва, обговорить співпрацю в ОПК – ЗМІ

18:33 07.05.2026
Лубінець: Триває підготовка до евакуації людей з Олешок на лівобережжі Херсонщини

14:45 07.05.2026
Ефективність української ППО у квітні перевищила 88%, але бракує ракет для Patriot для протидії балістиці – Міноборони

13:32 07.05.2026
Існуюча система мобілізації має змінитися через заміну способів ведення війни, демобілізація можлива – Залужний

12:54 06.05.2026
Лякати бізнес скасуванням статусу критичності не потрібно – заступник керівника ОП

