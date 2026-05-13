Лубінець пропонує створити робочу групу для зміни системи мобілізації

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець пропонує створити робочу групу на рівні Міністерства оборони для зміни чинної системи проведення мобілізації.

"У нас провалені всі доручення, які отримали відповідні структури по кардинальній зміні питання проведення мобілізації. І на відміну від багатьох, хто публічно коментує, що в умовах повномасштабної агресії ми не можемо поміняти цю систему, я категорично не погоджуюсь. У нас є рецепт, як терміново поміняти цю ситуацію. Громадяни України повинні відчувати свою захищеність в приміщеннях ТЦК і СП, а не навпаки. Я вимагаю, щоб була створена терміново робоча група на рівні Міністерства оборони, куди особисто увійде уповноважений з представниками парламенту", – сказав Лубінець під час щорічної доповіді про стан додержання та захисту прав і свобод людини в Україні у 2025 році на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.

Він зазначив, що отримав понад 6 тисяч звернень про порушення прав людини під час мобілізації. "На жаль, у нас продовжується ганебна практика використання балаклав, застосування незаконної сили, побиття. Навіть дійшли до того, що у приміщеннях ТЦК та СП вбивають цивільних громадян", – сказав Лубінець.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", народні депутати підтримали 314 голосами "за" постанову (№15129) про щорічну доповідь омбудсмана.