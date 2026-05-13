Єрмак прибув до ВАКС, засідання почалося після відбою повітряної тривоги

Екскерівник Офісу президента України, адвокат Андрій Єрмак приїхав на засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС), де в середу заплановане продовження засідання з обрання запобіжного заходу.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", засідання планувалось почати о 12:00, перша частина – у закритому режимі, але об 11:52 була оголошена повітряна тривога, обговорювалася зміна планів: продовження або зупинення засідання.

В 12:08 був оголошений відбій тривоги, після чого було прийняте рішення продовжити засідання в закритому режимі.

Як повідомлялося, ввечері 11 травня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Єрмаку як одному з учасників організованої групи, причетної до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Сам Єрмак заперечив наявність у нього елітної нерухомості.

12 травня відбулося перше засідання ВАКС з обрання запобіжного заходу Єрмаку, який підозрюється в легалізації коштів. В той же день було оголошено перерву в засіданні до 13 травня на прохання захисту Єрмака надати час для ознайомлення з матеріалами справи.

Як очікується, на засіданні в середу виступить захист і сам підозрюваний. Прокуратура надасть суду додаткові матеріали, після чого буде оголошено рішення щодо клопотання про обрання запобіжного заходу. Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) має намір просити суд про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 180 млн грн.