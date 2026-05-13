Інтерфакс-Україна
Події
12:34 13.05.2026

Єрмак прибув до ВАКС, засідання почалося після відбою повітряної тривоги

2 хв читати
Єрмак прибув до ВАКС, засідання почалося після відбою повітряної тривоги

Екскерівник Офісу президента України, адвокат Андрій Єрмак приїхав на засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС), де в середу заплановане продовження засідання з обрання запобіжного заходу.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", засідання планувалось почати о 12:00, перша частина – у закритому режимі, але об 11:52 була оголошена повітряна тривога, обговорювалася зміна планів: продовження або зупинення засідання.

В 12:08 був оголошений відбій тривоги, після чого було прийняте рішення продовжити засідання в закритому режимі.

Як повідомлялося, ввечері 11 травня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Єрмаку як одному з учасників організованої групи, причетної до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Сам Єрмак заперечив наявність у нього елітної нерухомості.

12 травня відбулося перше засідання ВАКС з обрання запобіжного заходу Єрмаку, який підозрюється в легалізації коштів. В той же день було оголошено перерву в засіданні до 13 травня на прохання захисту Єрмака надати час для ознайомлення з матеріалами справи.

Як очікується, на засіданні в середу виступить захист і сам підозрюваний. Прокуратура надасть суду додаткові матеріали, після чого буде оголошено рішення щодо клопотання про обрання запобіжного заходу. Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) має намір просити суд про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 180 млн грн.

Теги: #єрмак #вакс #суд

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:33 12.05.2026
Єрмак заявив про тиск на правоохоронців для висунення йому підозри

Єрмак заявив про тиск на правоохоронців для висунення йому підозри

19:28 12.05.2026
Справа Єрмака є винятковим випадком, розмір застави в 180 млн грн співмірний з ризиками – прокуратура в суді

Справа Єрмака є винятковим випадком, розмір застави в 180 млн грн співмірний з ризиками – прокуратура в суді

18:56 12.05.2026
Засідання з обрання запобіжного заходу Єрмаку продовжиться в середу о 12.00

Засідання з обрання запобіжного заходу Єрмаку продовжиться в середу о 12.00

18:12 12.05.2026
У Єрмака є 4 диппаспорти та гроші, щоб переховуватися за кордоном – прокуратура у судовому засіданні

У Єрмака є 4 диппаспорти та гроші, щоб переховуватися за кордоном – прокуратура у судовому засіданні

17:46 12.05.2026
ВАКС обирає Єрмаку запобіжний захід, рішення у вівторок не буде

ВАКС обирає Єрмаку запобіжний захід, рішення у вівторок не буде

17:15 12.05.2026
Житель Херсона, який під час окупації був охоронцем виправної колонії, проведе за ґратами 12 років – ДБР

Житель Херсона, який під час окупації був охоронцем виправної колонії, проведе за ґратами 12 років – ДБР

15:57 12.05.2026
Директор НАБУ: до вручення підозри допиту екскерівника Офісу президента не було

Директор НАБУ: до вручення підозри допиту екскерівника Офісу президента не було

15:42 12.05.2026
Керівник САП: прокуратура проситиме запобіжний захід Єрмаку у вигляді арешту з альтернативою застави у 180 млн грн

Керівник САП: прокуратура проситиме запобіжний захід Єрмаку у вигляді арешту з альтернативою застави у 180 млн грн

14:38 12.05.2026
Суд призначив час розгляду клопотання про запобіжний захід Єрмаку

Суд призначив час розгляду клопотання про запобіжний захід Єрмаку

10:48 12.05.2026
Адвокат Єрмака заперечив його причетність до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві – Суспільне

Адвокат Єрмака заперечив його причетність до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві – Суспільне

ВАЖЛИВЕ

Протягом дня можуть бути ще хвилі російських дронових атак – Зеленський

Внаслідок нічної атаки БпЛА по Полтавській громаді пошкоджено електропідстанцію, частина споживачів без світла – ОВА

Кількість постраждалих унаслідок атаки РФ на Кривий Ріг зросла до чотирьох, двоє людей загинули

Україна ввела санкції проти 32 компаній з РФ, які забезпечують російський ВПК – укази

Окупанти скинули КАБи на Дубовиківську громаду Дніпропетровської області, четверо загиблих – ОВА

ОСТАННЄ

Окупанти атакували дроном маршрутний автобус в Херсоні, постраждали 6 пасажирів та водій

Директор БЕБ анонсував проведення масштабної операції з ліквідації нелегального обігу вейпів у 12 регіонах

На Херсонщині заочно засуджено керівницю окупаційної "служби зайнятості"

У Києві затримано дезертира, який реєстрував Starlink для окупантів

Уряд Франції спільно з міжнародною організацією Aquassistance забезпечили водопостачанням реабілітаційний центр Unbroken

Протягом дня можуть бути ще хвилі російських дронових атак – Зеленський

Взято під варту мешканця Охтирки, який кинув гранату під ноги правоохоронцям – прокуратура

Одна людина загинула, четверо зазнали поранень на Донеччині за минулу добу – ОВА

Стало відомо про ще одного неповнолітнього, що постраждав на Сумщині через атаку російського дрона 12 травня

Окупанти знов просунулися біля Закітного на сіверському напрямку, захопивши за добу 3 кв км – DeepState

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА