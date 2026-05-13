Окупанти атакували дроном маршрутний автобус в Херсоні, постраждали 6 пасажирів та водій

Російський дрон близько 11.15 поцілив у маршрутний автобус у центральній частині Херсону, попередньо відомо про шістьох постраждалих пасажирів, водій дістав контузію, повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

"У Херсоні російські окупанти продовжують тероризувати громадський транспорт. Вчергове ворожі військові спрямували безпілотник на маршрутний автобус, який належить комунальному підприємству Херсонської міської ради, близько 11.15 у центральній частині міста", – написав Шанько в Телеграм у середу.

Інформація уточнюється.