Директор БЕБ анонсував проведення масштабної операції з ліквідації нелегального обігу вейпів у 12 регіонах

Директор Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександр Цивінський анонсував проведення масштабної операції з припинення нелегального обігу електронних сигарет, яка охоплює 12 регіонів України.

Про це він повідомив у середу за підсумками перших етапів реалізації заходів в телеграм-каналі у середу.

"Підпільні цехи, контрафакт, нелегальні точки продажу – ми системно виявляємо та припиняємо їхню діяльність. Але давайте чесно: вже завтра можуть з’явитися нові. Бо поки що держава переважно бореться з наслідками, а не з причинами", - написав очільник відомства.

За словами Цивінського, операція проводиться у партнерстві з Національною поліцією під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора. Вона спрямована на виявлення та ліквідацію підпільних цехів, каналів постачання контрафакту та нелегальних точок продажу.

Цивінський наголосив, що попри системну роботу Бюро, ринок потребує жорсткого законодавчого регулювання та зміни підходів.

"Ринок вейпів давно потребує жорсткого та зрозумілого законодавчого регулювання, прозорих правил та реальних умов для ведення бізнесу "в білу" або ж суттєвого посилення кримінальної відповідальності за нелегальне виробництво та продаж. Не можна нескінченно "гасити пожежі", коли система продовжує створювати умови для тіньового ринку. Час переходити від обговорення проблеми до створення правил, які зламають економіку тіньового ринку в цьому сегменті.", - заявив директор БЕБ.

Як повідомлялося напередодні, рівень нелегального обігу електронних сигарет в Україні сягнув 93%, що, за оцінками Philip Morris Україна, призведе до втрат держбюджету у розмірі близько 10 млрд грн у 2026 році. Попри повну заборону ароматизованих вейпів, що діє з липня 2024 року, нелегальна продукція залишається доступною у переважній більшості торговельних центрів через схеми "самозамісів" та контрабанду.

Під час вебінару "Боротьба з нелегальним ринком сигарет, або як повернути країні 26,5 млрд грн" в межах "КонтраFACTS Media Awards" у вівторок, 12 квітня, заступник голови БЕБ Павло Буздиган повідомляв, що станом на 12 травня у межах цієї операції вже проводилося понад 100 одночасних обшуків.